WSJ: дипломаты ООН считают резолюцию США по Украине капитуляцией перед РФ

Некоторые европейские дипломаты считают, что предложенный США проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине является капитуляцией перед Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источник.
«Один из дипломатов заявил, что у европейских коллег сложилось впечатление, что США капитулируют перед Россией», — сказал собеседник. Информацию передает издание Wall Street Journal.
Соединенные Штаты Америки приняли решение не становиться соавторами проекта резолюции ООН, направленной против России по ситуации на Украине. Вместо этого Вашингтон предложил собственный проект, который имеет более нейтральный характер, передает RT. Дипломаты сообщили, что США обратились к Украине с просьбой отозвать предложенную резолюцию. В ответ на это Украина выразила свою неприязнь к отзыву документа. В то же время, британские и французские официальные лица предложили США внести изменения в американский проект резолюции. Однако Вашингтон отверг эти предложения, заявив, что не будут вносить никаких поправок.
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