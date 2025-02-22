Путин пообещал повышать соцобеспечение военных РФ

Президент России Владимир Путин анонсировал улучшение социального обеспечения военнослужащих. Об этом он заявил в видеообращении, приуроченном к Дню защитника Отечества.
«Серьезное внимание будем уделять и повышению уровня социального обеспечения военнослужащих», — отметил глава государства. Видеообращение Путина появилось на официальном сайте Кремля.
В своем выступлении он отметил, что воинская служба традиционно занимает почетное место в обществе, являясь символом чести и достоинства. При этом, по его словам, патриотические чувства населения укоренены в истории страны и передаются из поколения в поколение.
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