22 февраля 2025

Путин пообещал повышать соцобеспечение военных РФ

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Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества Фото:

Президент России Владимир Путин анонсировал улучшение социального обеспечения военнослужащих. Об этом он заявил в видеообращении, приуроченном к Дню защитника Отечества.

«Серьезное внимание будем уделять и повышению уровня социального обеспечения военнослужащих», — отметил глава государства. Видеообращение Путина появилось на официальном сайте Кремля.

В своем выступлении он отметил, что воинская служба традиционно занимает почетное место в обществе, являясь символом чести и достоинства. При этом, по его словам, патриотические чувства населения укоренены в истории страны и передаются из поколения в поколение.

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Президент России Владимир Путин анонсировал улучшение социального обеспечения военнослужащих. Об этом он заявил в видеообращении, приуроченном к Дню защитника Отечества. «Серьезное внимание будем уделять и повышению уровня социального обеспечения военнослужащих», — отметил глава государства. Видеообращение Путина появилось на официальном сайте Кремля. В своем выступлении он отметил, что воинская служба традиционно занимает почетное место в обществе, являясь символом чести и достоинства. При этом, по его словам, патриотические чувства населения укоренены в истории страны и передаются из поколения в поколение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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