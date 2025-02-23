В России взлетят цены на коммуналку

В России в 2025 году ожидается значительное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которое может достигнуть 20–30% по сравнению с текущими показателями. Как сообщает председатель Жилищного союза и член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин, рост тарифов связан с общим увеличением затрат на содержание и ремонт жилья, а также с инфляцией.
«Пока никаких изменений в сторону снижения тарифа или повышения качества я не вижу. Практика показывает, что тарифы будут расти, качество будет падать и никаких серьезных изменений для потребителей не будет», — отметил он в беседе с MK.RU. При этом Крохин предупреждает, что в ряде регионов общий рост тарифов в 2025-м может составить от 20% до 30%.
В определенных ситуациях региональные власти имеют право корректировать тарифы на коммунальные услуги в течение года. Такие меры могут быть обусловлены колебаниями в стоимости энергетических ресурсов, реализацией программ модернизации жилищно-коммунального хозяйства или изменениями в объемах бюджетного финансирования.
В то же время, другие эксперты подходят к вопросу более осторожно. Игорь Колесников, руководитель проекта фонда «Институт экономики города», предполагает, что средний рост тарифов составит около 15%. Он также напоминает, что влияние на уровень тарифов оказывает не только государственное регулирование, но и активность самих собственников жилья, которые могут влиять на условия договоренностей с управляющими компаниями.
В частности, цены на услуги ЖКХ в России растут из-за увеличения стоимости ресурсов и материалов, необходимых для их предоставления, сообщил председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. В Госдуме было выдвинуто предложение о предоставлении многодетным семьям 50-процентной скидки на коммунальные услуги. Заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов выступил с инициативой о разработке единой федеральной системы льгот для многодетных семей, которая бы распространялась на территории РФ.
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