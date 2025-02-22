Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

23 февраля 2025 в 02:23 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пожелал военнослужащим новых успехов на благо Родины Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. В своем обращении он выразил благодарность военнослужащим, ветеранам и всем, кто связан с Вооруженными Силами России, особо отметив заслуги тех, кто участвует в спецоперации. Соответствующая информация опубликована на сайте главы государства. «Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил России — всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошел через трудные испытания. Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам — участникам специальной военной операции», — говорится в обращении на сайте президента. Владимир Путин подчеркнул престиж военной службы и значимость патриотизма. Президент отметил, что в условиях стремительных изменений в мире стратегический курс на укрепление и развитие Вооруженных Сил остается неизменным, акцентировав внимание на дальнейшем повышении боеготовности армии и флота. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. В своем обращении он выразил благодарность военнослужащим, ветеранам и всем, кто связан с Вооруженными Силами России, особо отметив заслуги тех, кто участвует в спецоперации. Соответствующая информация опубликована на сайте главы государства. «Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил России — всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошел через трудные испытания. Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам — участникам специальной военной операции», — говорится в обращении на сайте президента. Владимир Путин подчеркнул престиж военной службы и значимость патриотизма. Президент отметил, что в условиях стремительных изменений в мире стратегический курс на укрепление и развитие Вооруженных Сил остается неизменным, акцентировав внимание на дальнейшем повышении боеготовности армии и флота.