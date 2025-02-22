22 февраля 2025

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

© Служба новостей «URA.RU»
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Прямая линия "Итоги 2024 года" с Президентом РФ Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Владимир Путин пожелал военнослужащим новых успехов на благо Родины Фото:

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. В своем обращении он выразил благодарность военнослужащим, ветеранам и всем, кто связан с Вооруженными Силами России, особо отметив заслуги тех, кто участвует в спецоперации. Соответствующая информация опубликована на сайте главы государства.

«Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил России — всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошел через трудные испытания. Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам — участникам специальной военной операции», — говорится в обращении на сайте президента.

Владимир Путин подчеркнул престиж военной службы и значимость патриотизма. Президент отметил, что в условиях стремительных изменений в мире стратегический курс на укрепление и развитие Вооруженных Сил остается неизменным, акцентировав внимание на дальнейшем повышении боеготовности армии и флота.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. В своем обращении он выразил благодарность военнослужащим, ветеранам и всем, кто связан с Вооруженными Силами России, особо отметив заслуги тех, кто участвует в спецоперации. Соответствующая информация опубликована на сайте главы государства. «Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил России — всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошел через трудные испытания. Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам — участникам специальной военной операции», — говорится в обращении на сайте президента. Владимир Путин подчеркнул престиж военной службы и значимость патриотизма. Президент отметил, что в условиях стремительных изменений в мире стратегический курс на укрепление и развитие Вооруженных Сил остается неизменным, акцентировав внимание на дальнейшем повышении боеготовности армии и флота.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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