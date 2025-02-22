Минфин США предложил Киеву направить доходы от ресурсов в фонд

Проект будущего экономического соглашения между США и Украиной предполагает, что доходы от добычи природных ресурсов и других активов будут направляться в специальный фонд, контролируемый Вашингтоном. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.
«Условия нашего партнерства предполагают, что доходы, полученные правительством Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США будут иметь экономические и управленческие права», — сообщает Financial Times со ссылкой на Бессента. Министр утверждает, что создание такого фонда обеспечит высокие стандарты прозрачности, подотчетности и корпоративного управления, а также правовые механизмы, необходимые для привлечения частных инвестиций.
Ранее URA.RU сообщало, что Украина предложила США изменить условия соглашения о создании фонда для доходов от добычи полезных ископаемых, уменьшив его размер с 500 млрд до 100 млрд долларов. Новые предложения были переданы спецпредставителю США Киту Келлогу, который скоро встретится с президентом США. Украинские власти также хотят организовать встречу между президентами Украины и США для обсуждения всех аспектов соглашения.
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