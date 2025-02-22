NV: Украина предложила США сократить фонд добычи полезных ископаемых

Украина предложила Соединенным Штатам изменить условия соглашения о создании фонда, в который будут вноситься поступления от добычи полезных ископаемых. Новые предложения были переданы спецпредставителю президента США Киту Келлогу, который скоро встретится с американским президентом в Вашингтоне. Об этом сообщает Radio NV, ссылаясь на источники среди украинских властей.
«Украинская сторона предлагает уменьшить размер будущего фонда, в который должны вноситься будущие поступления от добычи полезных ископаемых на подконтрольных территориях Украины. Предварительно США предлагали размер этого фонда установить в размере 500 млрд долл., мы сейчас уменьшили это предложение до 100 млрд долл. и передали Келлогу», — говорит источник издания.
В дополнение к изменению условий фонда, украинские власти выразили желание организовать личную встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США. На встрече планируется продолжить обсуждение всех аспектов соглашения.
По информации издания The New York Times, украинское правительство получило от Соединенных Штатов обновленную версию договора по эксплуатации недр, которая оказалась значительно строже предыдущего предложения, представленного в Киеве министром финансов США Скоттом Бессентом. В новой версии документа указывается, что Украина обязана перечислять 50% доходов, полученных от разработки природных ресурсов, включая выручку от работы портов и других инфраструктурных объектов, в специализированный фонд.
Управление этим фондом будет осуществляться исключительно американской стороной. Кроме того, Киев должен будет продолжать вносить средства в фонд до достижения суммы в 500 миллиардов долларов, требуемой президентом Трампом в обмен на ранее предоставленную США помощь, передает «Национальная служба новостей».
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