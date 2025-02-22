22 февраля 2025

Путин обратился к российским военным в зоне СВО

Путин поблагодарил бойцов СВО за силу духа
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин выразил понимание трудностей, с которыми сталкиваются участники СВО
Путин выразил понимание трудностей, с которыми сталкиваются участники СВО Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил участников специальной военной операции, назвав их главными героями Дня защитника Отечества. Он отметил, что они рискуют жизнью, защищая родную землю, национальные интересы и будущее России.

«Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам, участникам специальной военной операции. Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Именно вы — главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна», — обратился Путин к бойцам СВО. 

В своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества, Владимир Путин выразил понимание трудностей, с которыми сталкиваются участники специальной военной операции. Он подчеркнул, что все гордятся и поддерживают их, а также поблагодарил за силу духа и решимость побеждать.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о планах по дальнейшему оснащению вооруженных сил новыми образцами вооружений, учитывая опыт их боевого применения. В своем видеопоздравлении в честь Дня защитника Отечества он подчеркнул, что Россия будет продолжать повышать боевые возможности армии и флота, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет страны.

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Президент России Владимир Путин поздравил участников специальной военной операции, назвав их главными героями Дня защитника Отечества. Он отметил, что они рискуют жизнью, защищая родную землю, национальные интересы и будущее России. «Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам, участникам специальной военной операции. Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Именно вы — главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна», — обратился Путин к бойцам СВО.  В своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества, Владимир Путин выразил понимание трудностей, с которыми сталкиваются участники специальной военной операции. Он подчеркнул, что все гордятся и поддерживают их, а также поблагодарил за силу духа и решимость побеждать. Ранее президент России Владимир Путин объявил о планах по дальнейшему оснащению вооруженных сил новыми образцами вооружений, учитывая опыт их боевого применения. В своем видеопоздравлении в честь Дня защитника Отечества он подчеркнул, что Россия будет продолжать повышать боевые возможности армии и флота, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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