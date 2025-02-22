Путин призвал повышать боеготовность армии РФ

В России будут усиливать боевые возможности армии и флота. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Будем и дальше повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность», — заявил Путин в своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества. Верховный Главнокомандующий РФ в День защитника Отечества примет в Кремле защитников и Героев России.
Кроме того, Путин заявил, что власти России будут активно работать над улучшением условий социального обеспечения для военнослужащих. Он добавил, что текущий год объявлен Годом защитника Отечества.
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