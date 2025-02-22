22 февраля 2025

Путин пообещал усилить армию РФ новейшим вооружением

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин призвал повышать боеготовность армии и флота
Путин призвал повышать боеготовность армии и флота Фото:

Президент России Владимир Путин объявил о планах по дальнейшему насыщению вооруженных сил РФ новыми образцами вооружений. Это заявление было сделано в его видеопоздравлении в честь Дня защитника Отечества. Подчеркнуто, что усиление вооруженных сил будет происходить с учетом опыта боевого применения техники.

«С учетом анализа боевого применения оружия и техники продолжим насыщать вооруженные силы новыми современными образцами», — заявил Путин. Кроме того, по его словам, Россия будет и дальше повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения своей безопасности и гарантии своего суверенного настоящего и будущего.

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Президент России Владимир Путин объявил о планах по дальнейшему насыщению вооруженных сил РФ новыми образцами вооружений. Это заявление было сделано в его видеопоздравлении в честь Дня защитника Отечества. Подчеркнуто, что усиление вооруженных сил будет происходить с учетом опыта боевого применения техники. «С учетом анализа боевого применения оружия и техники продолжим насыщать вооруженные силы новыми современными образцами», — заявил Путин. Кроме того, по его словам, Россия будет и дальше повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения своей безопасности и гарантии своего суверенного настоящего и будущего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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