Путин пообещал усилить армию РФ новейшим вооружением

Президент России Владимир Путин объявил о планах по дальнейшему насыщению вооруженных сил РФ новыми образцами вооружений. Это заявление было сделано в его видеопоздравлении в честь Дня защитника Отечества. Подчеркнуто, что усиление вооруженных сил будет происходить с учетом опыта боевого применения техники.
«С учетом анализа боевого применения оружия и техники продолжим насыщать вооруженные силы новыми современными образцами», — заявил Путин. Кроме того, по его словам, Россия будет и дальше повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения своей безопасности и гарантии своего суверенного настоящего и будущего.
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