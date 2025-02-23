Аналитик Коротченко назвал условие для прекращения огня с Украиной

Мирное соглашение с Украиной будет возможно только после вывода ВСУ с территорий, которые Россия считает своими, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом сообщил военный аналитик Игорь Коротченко. Он подчеркнул, что это является ключевым условием для начала мирного процесса.
«Были выдвинуты базовые требования президентом России, которые, как минимум, включают в себя международное признание новых границ России с включением в ее состав четырех новых субъектов, а это означает, что боевые действия прекратятся с выводом украинских войск с той части Российской Федерации, где они до сих пор находятся», — сказал Коротченко в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что это должно произойти до заключения любого мирного соглашения с Украиной.
Коротченко также указал, что требования о выводе украинских войск и признании новых границ будут основой для российской переговорной позиции на международных площадках. Дополнительно, Россия настаивает на получении гарантий невступления Украины в НАТО и запрете на наличие у ВСУ дальнобойных ракетных систем, чтобы предотвратить возможность новых конфликтов.
В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно скорого заключения мирного соглашения для разрешения конфликта на Украине. По его мнению, соглашение может быть достигнуто уже на текущей неделе, передает «Национальная служба Новостей».
Власти Соединенных Штатов предполагают возможность отмены санкций в отношении РФ после разрешения конфликта на Украине, заявил секретарь Марко Рубио. Он выразил мнение, что цель США заключается в достижении полного и окончательного разрешения кризиса на Украине, а не временных мер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.