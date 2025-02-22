ВС РФ освободили Новолюбовку и сбили МиГ-29 ВСУ: главное об СВО на 22 февраля

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Новолюбовка, а также сбили украинский истребитель МиГ-29. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отправился в зону СВО, в то время военный эксперт Андрей Марочко раскрыл, сколько территорий в ЛНР остаются под контролем Украины. О главном, касающемся спецоперации за 22 февраля — в материале URA.RU.
Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской и Воронежской области
В ночь на 22 февраля в Воронежской и Ростовской областях силы ПВО уничтожили по одному дрону ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили в ведомстве, указав, что инциденты произошли в Ростовской и Воронежской областях.
Подтверждение о событиях в Ростовской области дал губернатор Юрий Слюсарь. Он отметил, что пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.
ВС РФ освободили Новолюбовку
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новолюбовка, который находится на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Российские военные освободили Новолюбовку», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны. Населенный пункт находится в ЛНР, в 22 километрах западнее Кременной. Операцию провели военнослужащие группировки войск «Запад».
Зеленский согласился сесть за стол мирных переговоров при одном условии
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о своей готовности к возобновлению мирных переговоров для разрешения конфликта, но только при участии европейских стран. Это заявление последовало после его разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
«У меня был продуктивный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Европа должна сесть за стол переговоров, чтобы положить конец военному конфликту и обеспечить надежные гарантии безопасности», — написал Зеленский в соцсети Х.
Медведев: Киев должен упасть в ноги американцам
Украина находится перед выбором: либо подчиниться США, организовав выборы и сдавшись, либо продолжить сопротивление, используя традиционные способы избегания реальности. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«А что же тогда страна 404 и ее нынешний неонацистский режим? У них есть два пути. Первый: упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению конфликта. По сути — к капитуляции», — написал Медведев в своем telegram-канале.
ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29
Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы ПВО уничтожили истребитель МиГ-29 и 58 украинских беспилотников. В ходе столкновений в Запорожской и Херсонской областях военные подразделения ВСУ потерпели значительные потери. Согласно предварительным данным, было ликвидировано до 85 украинских военнослужащих и уничтожен склад боеприпасов.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты украинский МиГ-29», — заявили в оборонном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.
Герасимов отправился в зону спецоперации
Глава Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов провел инспекцию Южной группировки войск, действующей в рамках специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.
«... Генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск „Южная“ в зоне специальной военной операции», — пишет ведомство в своем telegram-канале. В ходе совещания также прозвучали отчеты командиров объединений о текущей ситуации в зоне их ответственности и о прогрессе в выполнении военных задач, отмечает Минобороны.
ВС РФ нанесли удар по логистическому центру ВСУ
Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские войска эффективно атаковали значимый логистический центр ВСУ в Днепропетровской области с использованием беспилотников типа «Герань». По его словам, объект располагался на территории крупной частной автотранспортной компании и ранее использовался для военных нужд.
«В городе Верхнеднепровске Днепропетровской области был удар нескольких БПЛА „Герань“ по крупному логистическому центру ВСУ», — заявил Рогов. В результате атаки было уничтожено множество военной техники, а также ангары, погрузочное оборудование и крупный резервуар с дизельным топливом.
Марочко раскрыл, сколько территорий в ЛНР остаются под контролем Украины
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что примерно 0,5% территории Луганской Народной Республики (ЛНР) остается под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он прокомментировал эту информацию в свете недавнего освобождения посёлка Новолюбовка российскими войсками.
«Недавно [Минобороны РФ] была озвучена цифра, что оккупированная территория ЛНР составляет менее 1%. С освобождением Новолюбовки этот процент снижается до полупроцента», — заявил Марочко. Его слова приводит ТАСС.
В Горловке женщина получила ранения в результате атаки бпла ВСУ
Мирная жительница получила ранения в результате сброса с беспилотника. Об этом сообщил глава городского округа Горловки в ДНР Иван Приходько.
«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов по проспекту Победы ранена мирная жительница Горловки», — написал Приходько в своем telegram-канале.
Над Курской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Министерство обороны России сообщило, что российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Курской областью. «22 февраля текущего года около 16:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», — написали Минобороны.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), успешно поразил и уничтожил опорный пункт вместе с личным составом Вооруженных сил Украины в приграничной зоне Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что удар наносился бомбами с УМПК.
В Херсонской области от ударов ВСУ пострадали пять человек
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате суточных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в регионе получили ранения пятеро гражданских лиц. «В результате обстрелов со стороны киевского режима за сутки пострадали пять мирных жителей», — написал он в telegram-канале.
В Голопристанском муниципальном округе зафиксированы случаи ранения двух местных жителей: в селе Бехтеры пострадал мужчина, родившийся в 1984 году, а в Голой Пристани получила травмы женщина, рожденная в 1970 году. «Раненого мужчину доставили в Скадовскую больницу, а местной жительнице помощь оказали на месте», — уточнил Сальдо.
Согласно предоставленной информации, в Алешкинском округе в результате обстрела ВСУ получили ранения трое граждан: женщина, родившаяся в 1966 году, мужчина 1964 года рождения и мужчина 1991 года рождения. Все пострадавшие были госпитализированы в Алешкинскую центральную районную больницу. Также губернатор добавил, что были повреждены два легковых автомобиля.
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