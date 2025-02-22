22 февраля 2025

Трамп: США близки к заключению сделки с Украиной по ископаемым

© Служба новостей «URA.RU»
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Стороны близки к тому, чтобы подписать документ о полезных ископаемых, сообщил Дональд Трамп
Стороны близки к тому, чтобы подписать документ о полезных ископаемых, сообщил Дональд Трамп Фото:

Вашингтон близок к заключению сделки с Киевом по полезным ископаемым. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, мы очень близки к заключению сделки. И нам бы лучше быть близкими к заключению сделки, потому что это ужасная ситуация», — сказал американский лидер на Конференции консервативных политических действий (CPAC). Трансляция события ведется на телеканале Fox News.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать первоначально предложенный американскими партнерами договор. Это решение в США назвали недальновидным, передает телеканал 360. Убеждать Зеленского в Киев прилетел спецпредставитель Штатов Кит Келлог, пишет «Царьград». Улучшенный проект украинские власти получили 21 февраля. О том, что стороны вскоре договорятся, ранее сообщал советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, напоминает «Национальна служба новостей». Подробнее об условиях соглашения можно узнать тут.

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Вашингтон близок к заключению сделки с Киевом по полезным ископаемым. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп. «Я думаю, мы очень близки к заключению сделки. И нам бы лучше быть близкими к заключению сделки, потому что это ужасная ситуация», — сказал американский лидер на Конференции консервативных политических действий (CPAC). Трансляция события ведется на телеканале Fox News. Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать первоначально предложенный американскими партнерами договор. Это решение в США назвали недальновидным, передает телеканал 360. Убеждать Зеленского в Киев прилетел спецпредставитель Штатов Кит Келлог, пишет «Царьград». Улучшенный проект украинские власти получили 21 февраля. О том, что стороны вскоре договорятся, ранее сообщал советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, напоминает «Национальна служба новостей». Подробнее об условиях соглашения можно узнать тут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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