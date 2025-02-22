Трамп: США близки к заключению сделки с Украиной по ископаемым

Вашингтон близок к заключению сделки с Киевом по полезным ископаемым. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
«Я думаю, мы очень близки к заключению сделки. И нам бы лучше быть близкими к заключению сделки, потому что это ужасная ситуация», — сказал американский лидер на Конференции консервативных политических действий (CPAC). Трансляция события ведется на телеканале Fox News.
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать первоначально предложенный американскими партнерами договор. Это решение в США назвали недальновидным, передает телеканал 360. Убеждать Зеленского в Киев прилетел спецпредставитель Штатов Кит Келлог, пишет «Царьград». Улучшенный проект украинские власти получили 21 февраля. О том, что стороны вскоре договорятся, ранее сообщал советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, напоминает «Национальна служба новостей». Подробнее об условиях соглашения можно узнать тут.
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