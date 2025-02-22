Трамп: США пытаются вернуть средства, выделенные Байденом на помощь Украине

США работают над возвращением денег, потраченных на конфликт на Украине. Этом рассказал президент США Дональд Трамп.
«Мы заплатили слишком много. Теперь пришло время, чтобы США получили что-то взамен», — сообщают РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась предоставить США редкоземельные минералы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве компенсации за военную помощь. Трамп подчеркнул необходимость обеспечения безопасности американских инвестиций и отметил ценность украинских земель с точки зрения редкоземельных минералов, а также их потенциал в области нефти и газа.
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