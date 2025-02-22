22 февраля 2025

Трамп: США пытаются вернуть средства, выделенные Байденом на помощь Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп работает над возвращением потраченных на Украину денег
Трамп работает над возвращением потраченных на Украину денег Фото:

США работают над возвращением денег, потраченных на конфликт на Украине. Этом рассказал президент США Дональд Трамп. 

«Мы заплатили слишком много. Теперь пришло время, чтобы США получили что-то взамен», — сообщают РИА Новости. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась предоставить США редкоземельные минералы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве компенсации за военную помощь. Трамп подчеркнул необходимость обеспечения безопасности американских инвестиций и отметил ценность украинских земель с точки зрения редкоземельных минералов, а также их потенциал в области нефти и газа. 

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США работают над возвращением денег, потраченных на конфликт на Украине. Этом рассказал президент США Дональд Трамп.  «Мы заплатили слишком много. Теперь пришло время, чтобы США получили что-то взамен», — сообщают РИА Новости.  Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась предоставить США редкоземельные минералы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве компенсации за военную помощь. Трамп подчеркнул необходимость обеспечения безопасности американских инвестиций и отметил ценность украинских земель с точки зрения редкоземельных минералов, а также их потенциал в области нефти и газа. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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