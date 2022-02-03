03 февраля 2022
02 февраля 2022

В ХМАО за убийство осудили гражданина Азербайджана. Он находился в бегах более двух лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, зона, осужденные, тюрьма, лагерь, исправительная колония, зеки, арестанты
Мужчина проведет в колонии строгого режима 10 лет Фото:

Мигрант проведет в колонии строго режима 10 лет. Он в 2017 году убил из-за долгов своего соотечественника в Сургуте выстрелами в голову, а затем более двух лет скрывался в Самарской области. Источник из числа силовиков добавляет, что осужденный является гражданином Азербайджана и занимался продажей овощей и фруктов. О выводах суда URA.RU рассказали в пресс-службе управления следственного комитета ХМАО.

«Доказательства, собранные следователями следственного отдела по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему гражданину одного из южных государств, более 2-х лет скрывавшемуся от органов следствия. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 и ч.1 ст. 222 УК РФ (убийство, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия)», — говорят в пресс-службе.

Следствием и судом установлено, что днем 31 января 2017 года осужденный в тамбуре кафе «Русь» произвел не менее двух выстрелов из пистолета кустарного производства в спину и в голову своего земляка, который задолжал ему денег. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После происшествия злоумышленник был объявлен в федеральный розыск, он бежал из ХМАО в Самарскую область, где был задержан в феврале 2019 года. В ходе следствия осужденный частично признал вину, но пытался прикинуться душевнобольным. Изобразить сумасшедшего гражданину Азербайджана не удалось, ближайшие годы, по решению суда, он проведет в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить покойника за убийство возлюбленной. По версии следствия, мужчина застрелил возлюбленную, а затем сам покончил с собой, но его родственники намерены доказать невиновность погибшего.

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Мигрант проведет в колонии строго режима 10 лет. Он в 2017 году убил из-за долгов своего соотечественника в Сургуте выстрелами в голову, а затем более двух лет скрывался в Самарской области. Источник из числа силовиков добавляет, что осужденный является гражданином Азербайджана и занимался продажей овощей и фруктов. О выводах суда URA.RU рассказали в пресс-службе управления следственного комитета ХМАО. «Доказательства, собранные следователями следственного отдела по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему гражданину одного из южных государств, более 2-х лет скрывавшемуся от органов следствия. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 и ч.1 ст. 222 УК РФ (убийство, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия)», — говорят в пресс-службе. Следствием и судом установлено, что днем 31 января 2017 года осужденный в тамбуре кафе «Русь» произвел не менее двух выстрелов из пистолета кустарного производства в спину и в голову своего земляка, который задолжал ему денег. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После происшествия злоумышленник был объявлен в федеральный розыск, он бежал из ХМАО в Самарскую область, где был задержан в феврале 2019 года. В ходе следствия осужденный частично признал вину, но пытался прикинуться душевнобольным. Изобразить сумасшедшего гражданину Азербайджана не удалось, ближайшие годы, по решению суда, он проведет в колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить покойника за убийство возлюбленной. По версии следствия, мужчина застрелил возлюбленную, а затем сам покончил с собой, но его родственники намерены доказать невиновность погибшего.
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