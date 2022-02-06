Свердловского алиментщика поймали на родах второго ребенка

Отец двоих детей забыл про старшего сына (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителя Екатеринбурга, задолжавшего первому сыну два миллиона рублей, вычислили и поймали в роддоме, где он присутствовал на парных родах со второй женой. Прямо оттуда дважды отца доставили в отделение судебных приставов, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

«С парных родов второго малыша отец доставлен к судебным приставам за невыплату алиментов на содержание первого ребенка. Мужчина накопил задолженность порядка двух миллионов рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Мужчина должен был выплачивать на содержание сына от первого брака 26 тысяч рублей ежемесячно, но этого не делал. Судебными приставами был составлен протокол об административном правонарушении, суд назначил наказание — 60 часов исправительных работ.

«Екатеринбуржец наказание отбыл, положенные часы отработал, но выводов не сделал. Алиментных платежей за год заплатил порядка 10 тысяч рублей. Этой суммы крайне мало на содержание подрастающего 9-летнего сына», — говорят в пресс-службе.

В итоге злостного алиментщика выследили на парных родах со второй супругой и сразу после рождения малыша прямо из роддома увезли в отделение. Ему грозит уголовная ответственность по статье 157 УК РФ — «Неуплата средств на содержание детей».

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