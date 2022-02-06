Власти Екатеринбурга решили отменить ярмарки под окнами мэрии

07 февраля 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Ожидается, что в 2022-м в Екатеринбурге пройдут 16 ярмарок выходного дня Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Власти Екатеринбурга запустили опрос среди горожан о переносе ярмарок выходного дня с площади 1905 года (куда выходят окна мэрии) на другое место. На выбор предложены три варианта, причем площадь среди них сохраняется, сообщил начальник городского комитета по товарному рынку Иван Бескрестнов. По его словам, ярмарки на площади, где в обычное время размещена парковка, «доставляют неудобства для горожан и бизнес-сообщества». «[Поэтому] предлагаем сегодня горожанам для обсуждения следующие варианты: площадка на пересечении улиц Репина и Татищева, площадка на пересечении Банковского и Театрального Переулков (это тоже самый центр города — прим. URA.RU). И, безусловно, спрашиваем про площадь», — сказал Бескрестнов. Опрос на сайте горадминистрации продлится неделю. Также чиновник уточнил, что в 2022 году ярмарки выходного дня пройдут в Екатеринбурге 16 раз, начиная с февраля. Связан их перенос с тем, что озвучил Бескрестнов, или причина в другом, доподлинно не известно. Ранее муниципальные служащие в частных разговорах неоднократно высказывали мнение, что проведение ярмарок на площади 1905 года и на ул. Вайнера, главной пешеходной улице Екатеринбурга, — пережиток прошлого. В прошлом году всерьез обсуждалась идея принципиально иного подхода к использованию площади — не только без ярмарок, но и без парковки. Этому способствовал успех фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера»: в августе площадь на пару недель превращали в зеленый сквер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Екатеринбурга запустили опрос среди горожан о переносе ярмарок выходного дня с площади 1905 года (куда выходят окна мэрии) на другое место. На выбор предложены три варианта, причем площадь среди них сохраняется, сообщил начальник городского комитета по товарному рынку Иван Бескрестнов. По его словам, ярмарки на площади, где в обычное время размещена парковка, «доставляют неудобства для горожан и бизнес-сообщества». «[Поэтому] предлагаем сегодня горожанам для обсуждения следующие варианты: площадка на пересечении улиц Репина и Татищева, площадка на пересечении Банковского и Театрального Переулков (это тоже самый центр города — прим. URA.RU). И, безусловно, спрашиваем про площадь», — сказал Бескрестнов. Опрос на сайте горадминистрации продлится неделю. Также чиновник уточнил, что в 2022 году ярмарки выходного дня пройдут в Екатеринбурге 16 раз, начиная с февраля. Связан их перенос с тем, что озвучил Бескрестнов, или причина в другом, доподлинно не известно. Ранее муниципальные служащие в частных разговорах неоднократно высказывали мнение, что проведение ярмарок на площади 1905 года и на ул. Вайнера, главной пешеходной улице Екатеринбурга, — пережиток прошлого. В прошлом году всерьез обсуждалась идея принципиально иного подхода к использованию площади — не только без ярмарок, но и без парковки. Этому способствовал успех фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера»: в августе площадь на пару недель превращали в зеленый сквер.