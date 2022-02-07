07 февраля 2022
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Директора пермского завода наказали за отказ общаться со СМИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание с главой города по светофорным объектам. Курган, пресса, сми, потапов андрей
Семена Прохоренко оштрафовали за непредоставление информации журналистам (архивное фото) Фото:

Суд в Пермском крае оштрафовал директора ОАО «Губахинский кокс» Семена Прохоренко за отказ предоставить журналистам запрашиваемую информацию. Административное дело возбудила прокуратура Губахи, куда обратилась редакция СМИ, сообщают в ведомстве.

«Установлено, что в ноябре в одно из крупных предприятий города поступил запрос главного редактора, касающийся предоставления открытых сведений о деятельности предприятия по соблюдению трудовых и социальных прав работников. Однако ответ, направленный предприятием журналисту, не содержал запрашиваемых сведений, а также необходимой информации», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Прокурор усмотрел в действиях предприятия правонарушение, предусмотренное ст. 5.39 КоАП (Отказ в предоставлении федеральному сетевому СМИ сведений, предоставление которых предусмотрено федеральным законом). Мировой судья судебного участка №2 Губахинского судебного района оштрафовал директора на семь тысяч рублей. В сообщении прокуратуры не указывается фамилия правонарушителя и предприятие, но исходя из картотеки дел судебного участка, следует, что речь идет о гендиректоре ОАО «Губахинский кокс» Семене Прохоренко. Постановление суда было вынесено 18 января. Информации об его обжаловании на сайте городского суда Губахи нет.

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Суд в Пермском крае оштрафовал директора ОАО «Губахинский кокс» Семена Прохоренко за отказ предоставить журналистам запрашиваемую информацию. Административное дело возбудила прокуратура Губахи, куда обратилась редакция СМИ, сообщают в ведомстве. «Установлено, что в ноябре в одно из крупных предприятий города поступил запрос главного редактора, касающийся предоставления открытых сведений о деятельности предприятия по соблюдению трудовых и социальных прав работников. Однако ответ, направленный предприятием журналисту, не содержал запрашиваемых сведений, а также необходимой информации», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Прокурор усмотрел в действиях предприятия правонарушение, предусмотренное ст. 5.39 КоАП (Отказ в предоставлении федеральному сетевому СМИ сведений, предоставление которых предусмотрено федеральным законом). Мировой судья судебного участка №2 Губахинского судебного района оштрафовал директора на семь тысяч рублей. В сообщении прокуратуры не указывается фамилия правонарушителя и предприятие, но исходя из картотеки дел судебного участка, следует, что речь идет о гендиректоре ОАО «Губахинский кокс» Семене Прохоренко. Постановление суда было вынесено 18 января. Информации об его обжаловании на сайте городского суда Губахи нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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