В Свердловской области в курятине обнаружили опасные бактерии

В курятине нашли бактерии сальмонеллы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили в курятине сальмонеллу. Об этом сообщается на официальном сайте центра.

«В лаборатории свердловского референтного центра Россельхознадзора проверили пробу мяса птицы механической обвалки на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011. В результате экспертизы специалисты обнаружили в курятине бактерии рода Salmonella», — говорится в сообщении рефцентра.

Бактерии сальмонеллы вызывают в человеческом организме кишечное заболевание сальмонеллез. Основными симптомами являются диарея, рвота, боли в желудке, проявляющиеся в течение трех суток после заражения. Из-за болезни у человека может развиваться серьезная интоксикация либо поражение желудочно-кишечного тракта.