08 февраля 2022

В Свердловской области в курятине обнаружили опасные бактерии

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В курятине нашли бактерии сальмонеллы Фото:

Специалисты свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили в курятине сальмонеллу. Об этом сообщается на официальном сайте центра.

«В лаборатории свердловского референтного центра Россельхознадзора проверили пробу мяса птицы механической обвалки на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011. В результате экспертизы специалисты обнаружили в курятине бактерии рода Salmonella», — говорится в сообщении рефцентра.

Бактерии сальмонеллы вызывают в человеческом организме кишечное заболевание сальмонеллез. Основными симптомами являются диарея, рвота, боли в желудке, проявляющиеся в течение трех суток после заражения. Из-за болезни у человека может развиваться серьезная интоксикация либо поражение желудочно-кишечного тракта.

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Специалисты свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили в курятине сальмонеллу. Об этом сообщается на официальном сайте центра. «В лаборатории свердловского референтного центра Россельхознадзора проверили пробу мяса птицы механической обвалки на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011. В результате экспертизы специалисты обнаружили в курятине бактерии рода Salmonella», — говорится в сообщении рефцентра. Бактерии сальмонеллы вызывают в человеческом организме кишечное заболевание сальмонеллез. Основными симптомами являются диарея, рвота, боли в желудке, проявляющиеся в течение трех суток после заражения. Из-за болезни у человека может развиваться серьезная интоксикация либо поражение желудочно-кишечного тракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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