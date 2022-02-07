Депздрав ХМАО изменил способ выдачи больничных

В ХМАО с 9 февраля можно будет открыть больничный лист дистанционно Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО больничные листы можно будет оформить дистанционно, без посещения поликлиники или вызова врача на дом. Изменения вступят в силу с 9 февраля. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский во время заседания регионального оперативного штаба.

«Мы подготовили приказ. В день обращения в медицинскую организацию по телефону, если больница понимает, что состояние пациента удовлетворительное и он врачом может быть осмотрен на следующий день или через день, то выписывается лист нетрудоспособности на семь дней в день обращения. Позже пациент в течение одного-двух дней будет осмотрен врачом, с отсрочкой», — сказал Добровольский.

Он добавил, что для пациента, в легкой форме переболевшего коронавирусом, закрытие больничного будет проходить дистанционно, после общения с участковым врачом. В ответ на это губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила проработать вопрос об автоматическом закрытии больничного, минуя общение с врачом. «Такая процедура возможна, и она законная. Нагрузка на медиков сейчас колоссальная. Давайте оценим имеющиеся возможности для этого», — сказала глава региона. В свою очередь вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов уточнил, что распоряжение депздрава о дистанционном открытии и закрытии больничного касается только пациентов с признаками острой респираторной инфекции.

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для граждан, которые контактировали с зараженными коронавирусом. Решение Роспотребнадзора также позволяет выписывать пациентов с коронавирусом без ПЦР-теста, если они лечатся более семи дней.

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