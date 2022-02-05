Власти РФ отменили карантин для контактировавших с больными СOVID

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Роспотребнадзор также сократил срок лечения для больных коронавирусом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для граждан, которые контактировали с зараженными COVID-19. Cответствующее постановлений опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, этот же документ позволяет выписывать пациентов с коронавирусом без ПЦР-теста, если они лечатся более семи дней.

«Пункт 3.8. признать утратившим силу», — сообщается в постановлении Роспотребнадзора. Ранее этот пункт требовал от контактировавших с больными COVID-19 соблюдать обязательную изоляцию в течение семи дней. Постановление начинает действовать с 6 февраля.

Кроме того, позволение разрешает выписывать зараженных коронавирусом без лабораторного обследования, если они находятся на лечение семь и более дней. Если прошло меньше недели, то пациент с подтвержденным COVID-19 может выйти на работу только после отрицательного ПЦР-теста. Сдать его можно не ранее, чем через три дня после получения положительного анализа на коронавирус.

Ранее в России за сутки госпитализировали 18 032 пациента с COVID-19, передает «Национальная служба новостей». Всего коронавирус подтвердился у 177 282 человек. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что в некоторых регионах ситуация с заболеваемостью начала стабилизироваться. Темпы заражения, в том числе, снизились в Москве и Санкт-Петербурге, передает телеканал 360.

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Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для граждан, которые контактировали с зараженными COVID-19. Cответствующее постановлений опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, этот же документ позволяет выписывать пациентов с коронавирусом без ПЦР-теста, если они лечатся более семи дней. «Пункт 3.8. признать утратившим силу», — сообщается в постановлении Роспотребнадзора. Ранее этот пункт требовал от контактировавших с больными COVID-19 соблюдать обязательную изоляцию в течение семи дней. Постановление начинает действовать с 6 февраля. Кроме того, позволение разрешает выписывать зараженных коронавирусом без лабораторного обследования, если они находятся на лечение семь и более дней. Если прошло меньше недели, то пациент с подтвержденным COVID-19 может выйти на работу только после отрицательного ПЦР-теста. Сдать его можно не ранее, чем через три дня после получения положительного анализа на коронавирус. Ранее в России за сутки госпитализировали 18 032 пациента с COVID-19, передает «Национальная служба новостей». Всего коронавирус подтвердился у 177 282 человек. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что в некоторых регионах ситуация с заболеваемостью начала стабилизироваться. Темпы заражения, в том числе, снизились в Москве и Санкт-Петербурге, передает телеканал 360.
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