«Дождь» подал в СКР заявление на Кадырова

08 февраля 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

Кадырова обвиняют в «возбуждение ненависти» к журналистам и СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеканал «Дождь» (признан в России иноагентом) подал заявление в Следственный комитет на главу республики Чечня Рамзана Кадырова, обвинившего медиа в терроризме. Об этом сообщается на портале издания. В заявлении «Дождя» говорится, что целью Кадырова было «возбуждение ненависти» к сотрудникам телеканала. «Заявление Кадырова было сделано с целью возбуждения ненависти либо вражды по признакам принадлежности к <…> социальной группе, которую образуют сотрудники ООО „Телеканал ‚Дождь‘, — говорится в заявлении. Уточняется, что ‚ни один из сотрудников канала не подвергается и не подвергался уголовному преследованию по статье о терроризме‘, а ‚Дождю‘ не выносились предупреждения об оправдании террористической деятельности. Ранее заявление в Следственный Комитет на Кадырова подала «Новая газета». Издание также требует возбудить уголовное дело против главы Чечни. Поводом для подачи заявления стало видеообращение Кадырова, опубликованное на его странице в соцсети «ВКонтакте» 1 февраля. В нем глава Чечни призвал возбудить уголовные дела против «Дождя», «Новой газеты», правозащитника Игоря Каляпина и журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Телеканал «Дождь» (признан в России иноагентом) подал заявление в Следственный комитет на главу республики Чечня Рамзана Кадырова, обвинившего медиа в терроризме. Об этом сообщается на портале издания. В заявлении «Дождя» говорится, что целью Кадырова было «возбуждение ненависти» к сотрудникам телеканала. «Заявление Кадырова было сделано с целью возбуждения ненависти либо вражды по признакам принадлежности к <…> социальной группе, которую образуют сотрудники ООО „Телеканал ‚Дождь‘, — говорится в заявлении. Уточняется, что ‚ни один из сотрудников канала не подвергается и не подвергался уголовному преследованию по статье о терроризме‘, а ‚Дождю‘ не выносились предупреждения об оправдании террористической деятельности. Ранее заявление в Следственный Комитет на Кадырова подала «Новая газета». Издание также требует возбудить уголовное дело против главы Чечни. Поводом для подачи заявления стало видеообращение Кадырова, опубликованное на его странице в соцсети «ВКонтакте» 1 февраля. В нем глава Чечни призвал возбудить уголовные дела против «Дождя», «Новой газеты», правозащитника Игоря Каляпина и журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной.