СМИ: Моргенштерн эмигрировал из России. «Решение окончательное»

08 февраля 2022 в 21:33 Размер текста - 17 +

Алишер Моргентшерн планирует остаться в Дубае Фото: Instagram Алишера Моргенштерна Рэпер Алишер Моргенштерн решил не возвращаться в Россию. Об этом сообщил брат музыканта Макс Штерн. По его словам, рэпер почти распродал все имущество и бизнес в России и приобрел дом на берегу Персидского залива. «Да, брат переехал. Решение окончательное и, как говорится, обжалованию не подлежит. Обсуждать более подробно [причины переезда Моргенштерна] я полномочий не имею», — цитирует Макса Штерна News.ru. Брат рэпера сообщил, что Моргенштерн почти распродал свое имущество и бизнес в России. Кроме того, музыкант приобрел дом на берегу Персидского залива. Информацию о переезде Моргенштерна в Дубай подтвердили в международной компании Premium Dubai. Она помогает вип-россиянам с оформлением необходимых документов и обустройством в Арабских Эмиратах. Моргенштерн покинул Россию в ноябре 2021 года после того, как председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в социальных сетях. После источники СМИ сообщали, что администрация президента РФ якобы ведет переговоры с рэпером. Предполагается, что Моргенштерну предлагали вернуться в страну на условиях сотрудничества. В Кремле эту новость назвали «уткой». Концертный директор Моргенштерна сообщил, что артист вернется в Россию в начале декабря 2021 года. После он опроверг свои слова и назвал их шуткой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Рэпер Алишер Моргенштерн решил не возвращаться в Россию. Об этом сообщил брат музыканта Макс Штерн. По его словам, рэпер почти распродал все имущество и бизнес в России и приобрел дом на берегу Персидского залива. «Да, брат переехал. Решение окончательное и, как говорится, обжалованию не подлежит. Обсуждать более подробно [причины переезда Моргенштерна] я полномочий не имею», — цитирует Макса Штерна News.ru. Брат рэпера сообщил, что Моргенштерн почти распродал свое имущество и бизнес в России. Кроме того, музыкант приобрел дом на берегу Персидского залива. Информацию о переезде Моргенштерна в Дубай подтвердили в международной компании Premium Dubai. Она помогает вип-россиянам с оформлением необходимых документов и обустройством в Арабских Эмиратах. Моргенштерн покинул Россию в ноябре 2021 года после того, как председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в социальных сетях. После источники СМИ сообщали, что администрация президента РФ якобы ведет переговоры с рэпером. Предполагается, что Моргенштерну предлагали вернуться в страну на условиях сотрудничества. В Кремле эту новость назвали «уткой». Концертный директор Моргенштерна сообщил, что артист вернется в Россию в начале декабря 2021 года. После он опроверг свои слова и назвал их шуткой.