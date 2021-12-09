Моргенштерн вернется в Россию

Алишер Моргенштерн покинул Россию после слов главы СКФото: Instagram Алишера Моргенштерна
Рэпер Алишер Моргенштерн, скорее всего, вернется в Россию 9 декабря. О его возвращении в Москву сообщил концертный директор.
«Моргенштерн, скорее всего, сегодня вернется в Москву», — заявил РИА «Новости» концертный директор Моргенштерна. Подробностей о возвращении артиста пока не приводится.
Моргенштерн покинул Россию 24 ноября после высказываний главы СК Александра Бастрыкина. Тот 23 ноября заявил, что артист «торгует наркотиками в социальных сетях». Источники СМИ позднее сообщали, что администрация президента России якобы ведет переговоры с Моргенштерном, предлагая ему возвращение в страну на условиях сотрудничества. В Кремле эту новость назвали «уткой».
Рэпер Алишер Моргенштерн, скорее всего, вернется в Россию 9 декабря. О его возвращении в Москву сообщил концертный директор. «Моргенштерн, скорее всего, сегодня вернется в Москву», — заявил РИА «Новости» концертный директор Моргенштерна. Подробностей о возвращении артиста пока не приводится. Моргенштерн покинул Россию 24 ноября после высказываний главы СК Александра Бастрыкина. Тот 23 ноября заявил, что артист «торгует наркотиками в социальных сетях». Источники СМИ позднее сообщали, что администрация президента России якобы ведет переговоры с Моргенштерном, предлагая ему возвращение в страну на условиях сотрудничества. В Кремле эту новость назвали «уткой».