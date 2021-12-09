Концертный директор Моргенштерна опроверг его возвращение в РФ. «Это был юмор»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Неизвестно, когда Моргенштерн планирует вернуться в Россию Фото:

Концертный директор рэпера Моргенштерна Владимир Шавгулидзе опроверг информацию о возвращении артиста в Россию. Он заявил URA.RU, что это была шутка. До этого стало известно, что Моргенштерн может вернуться 9 декабря.

«Это был юмор. В один из четвергов он точно вернется. Ничего не могу сказать, моя задача в другом состоит. Поэтому если будут звонить, будут получать юмористический ответ», — сказал URA.RU Владимир Шавгулидзе.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на концертного директора рэпера сообщили, что рэпер может вернуться в Москву 9 декабря. Артист уехал из России после заявления главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он обвинил исполнителя в «продаже наркотиков в соцсетях».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Концертный директор рэпера Моргенштерна Владимир Шавгулидзе опроверг информацию о возвращении артиста в Россию. Он заявил URA.RU, что это была шутка. До этого стало известно, что Моргенштерн может вернуться 9 декабря. «Это был юмор. В один из четвергов он точно вернется. Ничего не могу сказать, моя задача в другом состоит. Поэтому если будут звонить, будут получать юмористический ответ», — сказал URA.RU Владимир Шавгулидзе. Ранее РИА «Новости» со ссылкой на концертного директора рэпера сообщили, что рэпер может вернуться в Москву 9 декабря. Артист уехал из России после заявления главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он обвинил исполнителя в «продаже наркотиков в соцсетях».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...