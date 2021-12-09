Неизвестно, когда Моргенштерн планирует вернуться в РоссиюФото: Instagram Алишера Моргенштерна
Концертный директор рэпера Моргенштерна Владимир Шавгулидзе опроверг информацию о возвращении артиста в Россию. Он заявил URA.RU, что это была шутка. До этого стало известно, что Моргенштерн может вернуться 9 декабря.
«Это был юмор. В один из четвергов он точно вернется. Ничего не могу сказать, моя задача в другом состоит. Поэтому если будут звонить, будут получать юмористический ответ», — сказал URA.RU Владимир Шавгулидзе.
Концертный директор рэпера Моргенштерна Владимир Шавгулидзе опроверг информацию о возвращении артиста в Россию. Он заявил URA.RU, что это была шутка. До этого стало известно, что Моргенштерн может вернуться 9 декабря. «Это был юмор. В один из четвергов он точно вернется. Ничего не могу сказать, моя задача в другом состоит. Поэтому если будут звонить, будут получать юмористический ответ», — сказал URA.RU Владимир Шавгулидзе. Ранее РИА «Новости» со ссылкой на концертного директора рэпера сообщили, что рэпер может вернуться в Москву 9 декабря. Артист уехал из России после заявления главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он обвинил исполнителя в «продаже наркотиков в соцсетях».