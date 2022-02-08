В ХМАО искусственный интеллект научат закрывать больничный

09 февраля 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

В ХМАО закрывать больничный можно будет с помощью голосового помощника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО закрывать больничный лист можно будет дистанционно, с помощью голосового помощника «Vika», минуя при этом общение с участковым врачом и посещение больницы. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационных технологий ХМАО. «Жителям Югры доступна к общению нейронная сеть „Vika“, которая в круглосуточном режиме проконсультирует по вопросам получения госуслуг в электронном виде. В настоящее время идет работа над тем, чтобы расширить кругозор голосового помощника и она могла отвечать более предметно на задаваемые вопросы, закрыть больничный и сделать переадресацию на лечебное учреждение по месту обслуживания пациента», — сказали в окружном департаменте. Однако срок реализации не уточнили. Голосовой помощник доступен по номеру 122 или через виджет на всех официальных сайтах органов власти, местного самоуправления и подведомственных учреждений. На данный момент, если говорить о сфере здравоохранения, сервис позволяет найти медицинский участок и дает актуальную информацию по коронавирусу. Ранее URA.RU писало, что с 9 февраля в ХМАО можно будет открыть больничный лист дистанционно, после общения с участковым врачом по телефону. Закрыть больничный также возможно дистанционно, без посещения поликлиники или вызова врача на дом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО закрывать больничный лист можно будет дистанционно, с помощью голосового помощника «Vika», минуя при этом общение с участковым врачом и посещение больницы. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационных технологий ХМАО. «Жителям Югры доступна к общению нейронная сеть „Vika“, которая в круглосуточном режиме проконсультирует по вопросам получения госуслуг в электронном виде. В настоящее время идет работа над тем, чтобы расширить кругозор голосового помощника и она могла отвечать более предметно на задаваемые вопросы, закрыть больничный и сделать переадресацию на лечебное учреждение по месту обслуживания пациента», — сказали в окружном департаменте. Однако срок реализации не уточнили. Голосовой помощник доступен по номеру 122 или через виджет на всех официальных сайтах органов власти, местного самоуправления и подведомственных учреждений. На данный момент, если говорить о сфере здравоохранения, сервис позволяет найти медицинский участок и дает актуальную информацию по коронавирусу. Ранее URA.RU писало, что с 9 февраля в ХМАО можно будет открыть больничный лист дистанционно, после общения с участковым врачом по телефону. Закрыть больничный также возможно дистанционно, без посещения поликлиники или вызова врача на дом.