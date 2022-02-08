В Сургуте найдена нелегальная свалка медотходов

В Сургуте обнаружили свалку опасного медицинского мусора, которую устроил подрядчик «Окружного кардиологического центра». Подрядчик выиграл конкур и был обязан утилизировать медицинские отходы класса «Б», однако устроил свалку в арендованном гараже.
«Все медицинские отходы обеззараживаются в условиях клиники. Далее их транспортирует и утилизирует специализированная компания. Складирование медицинских отходов в гаражном боксе — прямое нарушение условий договора», — написала главный врач клиники Ирина Урванцева на странице Кардиодиспансера в Instagram.
Урванцева добавила, что такое хранение данного вида отходов противозаконно и нарушает действующее санитарное законодательство. Руководство кардиоцентра направило заявление в прокуратуру.
К отходам класса «Б» относятся инструменты, материалы и другой мусор, который может быть инфицирован и имеет высокий риск заражения. А также предметы, контактировавшие с биологическими жидкостями, например кровью.
В Сургуте обнаружили свалку опасного медицинского мусора, которую устроил подрядчик «Окружного кардиологического центра». Подрядчик выиграл конкур и был обязан утилизировать медицинские отходы класса «Б», однако устроил свалку в арендованном гараже. «Все медицинские отходы обеззараживаются в условиях клиники. Далее их транспортирует и утилизирует специализированная компания. Складирование медицинских отходов в гаражном боксе — прямое нарушение условий договора», — написала главный врач клиники Ирина Урванцева на странице Кардиодиспансера в Instagram. Урванцева добавила, что такое хранение данного вида отходов противозаконно и нарушает действующее санитарное законодательство. Руководство кардиоцентра направило заявление в прокуратуру. К отходам класса «Б» относятся инструменты, материалы и другой мусор, который может быть инфицирован и имеет высокий риск заражения. А также предметы, контактировавшие с биологическими жидкостями, например кровью.