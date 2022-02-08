08 февраля 2022
07 февраля 2022

В Сургуте найдена нелегальная свалка медотходов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте обнаружили свалку с опасными отходами из клиники Фото:

В Сургуте обнаружили свалку опасного медицинского мусора, которую устроил подрядчик «Окружного кардиологического центра». Подрядчик выиграл конкур и был обязан утилизировать медицинские отходы класса «Б», однако устроил свалку в арендованном гараже.

«Все медицинские отходы обеззараживаются в условиях клиники. Далее их транспортирует и утилизирует специализированная компания. Складирование медицинских отходов в гаражном боксе — прямое нарушение условий договора», — написала главный врач клиники Ирина Урванцева на странице Кардиодиспансера в Instagram.

Урванцева добавила, что такое хранение данного вида отходов противозаконно и нарушает действующее санитарное законодательство. Руководство кардиоцентра направило заявление в прокуратуру.

К отходам класса «Б» относятся инструменты, материалы и другой мусор, который может быть инфицирован и имеет высокий риск заражения. А также предметы, контактировавшие с биологическими жидкостями, например кровью.

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В Сургуте обнаружили свалку опасного медицинского мусора, которую устроил подрядчик «Окружного кардиологического центра». Подрядчик выиграл конкур и был обязан утилизировать медицинские отходы класса «Б», однако устроил свалку в арендованном гараже. «Все медицинские отходы обеззараживаются в условиях клиники. Далее их транспортирует и утилизирует специализированная компания. Складирование медицинских отходов в гаражном боксе — прямое нарушение условий договора», — написала главный врач клиники Ирина Урванцева на странице Кардиодиспансера в Instagram. Урванцева добавила, что такое хранение данного вида отходов противозаконно и нарушает действующее санитарное законодательство. Руководство кардиоцентра направило заявление в прокуратуру. К отходам класса «Б» относятся инструменты, материалы и другой мусор, который может быть инфицирован и имеет высокий риск заражения. А также предметы, контактировавшие с биологическими жидкостями, например кровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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