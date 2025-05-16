16 мая 2025

Нижневартовский район готовится праздновать День рождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Саломатин провел совещание с главами поселений Нижневартовского района
Саломатин провел совещание с главами поселений Нижневартовского района Фото:

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин провел рабочее совещание с мэрами населенных пунктов муниципалитета. На нем обсуждались вопросы финансирования, обеспечения безопасности, координации волонтерской деятельности и подготовки к Дню России и Дню района. Особое внимание было уделено поддержке бойцов, которые находятся в зоне СВО.

«В повестке — вопросы финансирования, подготовки к Дню России и Дню района, обеспечения комплексной безопасности, координации волонтерской работы... В преддверии Дня России и Дня района поручил активизировать работу волонтерского корпуса — сформировать и направить адресные посылки участникам специальной военной операции, а также гуманитарную помощь в Курскую и Белгородскую области. Считаю, что в эти праздничные дни мы должны еще раз — не только словами, но и делом подтвердить: Мы рядом. Мы помним. Мы поддерживаем», — написал Саломатин в своем telegram-канале.

Отдельным вопросом на совещании рассматривалась комплексная безопасность в период проведения массовых мероприятий. мэрам поселений поручено провести дополнительные проверки систем безопасности, актуализировать паспорта антитеррористической защищенности и обеспечить необходимое техническое оснащение.

Помимо этого Саломатин напомнил о необходимости ответственного расходования бюджетных средств и системного планирования. По его словам, в этом году сразу три крупных объекта капитального строительства вошли в государственную программу: физкультурно-оздоровительный комплекс в Варьегане, реконструкция детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» и канализационно-очистные сооружения в Корликах. Это требует значительного софинансирования, поэтому до заседания Думы района, которое состоится 23 мая, предстоит подготовить обоснованные предложения и приоритетные заявки на финансирование.

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Глава Нижневартовского района Борис Саломатин провел рабочее совещание с мэрами населенных пунктов муниципалитета. На нем обсуждались вопросы финансирования, обеспечения безопасности, координации волонтерской деятельности и подготовки к Дню России и Дню района. Особое внимание было уделено поддержке бойцов, которые находятся в зоне СВО. «В повестке — вопросы финансирования, подготовки к Дню России и Дню района, обеспечения комплексной безопасности, координации волонтерской работы... В преддверии Дня России и Дня района поручил активизировать работу волонтерского корпуса — сформировать и направить адресные посылки участникам специальной военной операции, а также гуманитарную помощь в Курскую и Белгородскую области. Считаю, что в эти праздничные дни мы должны еще раз — не только словами, но и делом подтвердить: Мы рядом. Мы помним. Мы поддерживаем», — написал Саломатин в своем telegram-канале. Отдельным вопросом на совещании рассматривалась комплексная безопасность в период проведения массовых мероприятий. мэрам поселений поручено провести дополнительные проверки систем безопасности, актуализировать паспорта антитеррористической защищенности и обеспечить необходимое техническое оснащение. Помимо этого Саломатин напомнил о необходимости ответственного расходования бюджетных средств и системного планирования. По его словам, в этом году сразу три крупных объекта капитального строительства вошли в государственную программу: физкультурно-оздоровительный комплекс в Варьегане, реконструкция детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» и канализационно-очистные сооружения в Корликах. Это требует значительного софинансирования, поэтому до заседания Думы района, которое состоится 23 мая, предстоит подготовить обоснованные предложения и приоритетные заявки на финансирование.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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