Югорчанам предлагают отдохнуть на природе в глэмпингах, не отказываясь от привычного комфорта. На выбор: эко-домики, а-фрейм, купольные шатры с баней и чаном. Редакция URA.RU подготовила обзор на некоторые локации.
«Йинки-Ики», Ханты-Мансийск
Туристический объект назвали в честь водяного царя, который в мифологии обских угров якобы дает рыбу. Гостям предлагают двухуровневые эко-апартаменты с кухней-гостиной и спальной зоной с видом на живописный лес.
Стоимость: 9 500 рублей в будние дни, в выходные — 15 тысяч рублей за сутки. Аренда бани оплачивается дополнительно: 2 500 рублей в час.
«Дана», Нижневартовск
Глэмпинг находится на территории лесного комплекса «Ягом». На выбор посетителям предлагают несколько вариантов комфортного размещения. Домики оборудованы мебелью из натуральных материалов, умывальником, мини-холодильником и другой необходимой электротехникой.
Стоимость: от 2 000 до 3 500 рублей в будние дни. В выходные — от 2 500 до 4 000 рублей. Требуется депозит в размере двух тысяч рублей.
«Лафа», Нягань
В модульных домиках есть несколько спальных мест, ванная комната, кондиционер. Посетителям выдают постельное белье, тапочки и необходимые средства для гигиены. На улице расположен мангал и банный чан на дровах.
Стоимость: 5 000 рублей в будние. В выходные — 5 500 рублей. Дополнительно можно оплатить чан за три тысячи рублей или баню с купелью за две тысячи рублей в час.
«Атмосфера», Нягань
Купольные шатры расположены на берегу реки Нягань-Юган среди леса. Локация подходит для семейного отдыха на природе без ночевки. Шатры оснащены печью-камином, столом, умывальником и музыкальной колонкой. На территории есть теплые беседки с панорамным видом и мангальные зоны.
Стоимость: от 1 300 до 1 500 рублей в час. Залог — 2 000 рублей.
Aframe-dacha, Сургутский район
Домики с панорамными окна в стиле а-фрейм находятся в 20 километрах от Сургута. Двухэтажные постройки вмещают до шести человек. Внутри расположены гостиная с телевизором, кухня с холодильником и плитой, а также ванная комната. Гости смогут попариться в бане или искупаться в чане.
Стоимость: 10 000 рублей за сутки. Дополнительная оплата за баню и чан не уточняется.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!