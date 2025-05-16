16 мая 2025

Где отдохнуть на природе в ХМАО: обзор глэмпингов. Фото

Стоимость аренды глэмпингов в ХМАО доходит до 15 тысяч рублей за сутки
© Служба новостей «URA.RU»
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Комфортное размещение в модульных домиках предлагают в Нягани
Комфортное размещение в модульных домиках предлагают в Нягани Фото:

Югорчанам предлагают отдохнуть на природе в глэмпингах, не отказываясь от привычного комфорта. На выбор: эко-домики, а-фрейм, купольные шатры с баней и чаном. Редакция URA.RU подготовила обзор на некоторые локации.

Глэмпинг «Йинки-Ики»
Глэмпинг «Йинки-Ики»
Фото:

«Йинки-Ики», Ханты-Мансийск

Туристический объект назвали в честь водяного царя, который в мифологии обских угров якобы дает рыбу. Гостям предлагают двухуровневые эко-апартаменты с кухней-гостиной и спальной зоной с видом на живописный лес.

Стоимость: 9 500 рублей в будние дни, в выходные — 15 тысяч рублей за сутки. Аренда бани оплачивается дополнительно: 2 500 рублей в час.

Глэмпинг «Дана»
Глэмпинг «Дана»
Фото:

«Дана», Нижневартовск

Глэмпинг находится на территории лесного комплекса «Ягом». На выбор посетителям предлагают несколько вариантов комфортного размещения. Домики оборудованы мебелью из натуральных материалов, умывальником, мини-холодильником и другой необходимой электротехникой.

Стоимость: от 2 000 до 3 500 рублей в будние дни. В выходные — от 2 500 до 4 000 рублей. Требуется депозит в размере двух тысяч рублей.

Глэмпинг «Лафа»
Глэмпинг «Лафа»
Фото:

«Лафа», Нягань

В модульных домиках есть несколько спальных мест, ванная комната, кондиционер. Посетителям выдают постельное белье, тапочки и необходимые средства для гигиены. На улице расположен мангал и банный чан на дровах.

Стоимость: 5 000 рублей в будние. В выходные — 5 500 рублей. Дополнительно можно оплатить чан за три тысячи рублей или баню с купелью за две тысячи рублей в час.

Глэмпинг «Атмосфера»
Глэмпинг «Атмосфера»
Фото:

«Атмосфера», Нягань

Купольные шатры расположены на берегу реки Нягань-Юган среди леса. Локация подходит для семейного отдыха на природе без ночевки. Шатры оснащены печью-камином, столом, умывальником и музыкальной колонкой. На территории есть теплые беседки с панорамным видом и мангальные зоны.

Стоимость: от 1 300 до 1 500 рублей в час. Залог — 2 000 рублей.

Глэмпинг Aframe-dacha
Глэмпинг Aframe-dacha
Фото:

Aframe-dacha, Сургутский район

Домики с панорамными окна в стиле а-фрейм находятся в 20 километрах от Сургута. Двухэтажные постройки вмещают до шести человек. Внутри расположены гостиная с телевизором, кухня с холодильником и плитой, а также ванная комната. Гости смогут попариться в бане или искупаться в чане.

Стоимость: 10 000 рублей за сутки. Дополнительная оплата за баню и чан не уточняется.

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Югорчанам предлагают отдохнуть на природе в глэмпингах, не отказываясь от привычного комфорта. На выбор: эко-домики, а-фрейм, купольные шатры с баней и чаном. Редакция URA.RU подготовила обзор на некоторые локации. «Йинки-Ики», Ханты-Мансийск Туристический объект назвали в честь водяного царя, который в мифологии обских угров якобы дает рыбу. Гостям предлагают двухуровневые эко-апартаменты с кухней-гостиной и спальной зоной с видом на живописный лес. Стоимость: 9 500 рублей в будние дни, в выходные — 15 тысяч рублей за сутки. Аренда бани оплачивается дополнительно: 2 500 рублей в час. «Дана», Нижневартовск Глэмпинг находится на территории лесного комплекса «Ягом». На выбор посетителям предлагают несколько вариантов комфортного размещения. Домики оборудованы мебелью из натуральных материалов, умывальником, мини-холодильником и другой необходимой электротехникой. Стоимость: от 2 000 до 3 500 рублей в будние дни. В выходные — от 2 500 до 4 000 рублей. Требуется депозит в размере двух тысяч рублей. «Лафа», Нягань В модульных домиках есть несколько спальных мест, ванная комната, кондиционер. Посетителям выдают постельное белье, тапочки и необходимые средства для гигиены. На улице расположен мангал и банный чан на дровах. Стоимость: 5 000 рублей в будние. В выходные — 5 500 рублей. Дополнительно можно оплатить чан за три тысячи рублей или баню с купелью за две тысячи рублей в час. «Атмосфера», Нягань Купольные шатры расположены на берегу реки Нягань-Юган среди леса. Локация подходит для семейного отдыха на природе без ночевки. Шатры оснащены печью-камином, столом, умывальником и музыкальной колонкой. На территории есть теплые беседки с панорамным видом и мангальные зоны. Стоимость: от 1 300 до 1 500 рублей в час. Залог — 2 000 рублей. Aframe-dacha, Сургутский район Домики с панорамными окна в стиле а-фрейм находятся в 20 километрах от Сургута. Двухэтажные постройки вмещают до шести человек. Внутри расположены гостиная с телевизором, кухня с холодильником и плитой, а также ванная комната. Гости смогут попариться в бане или искупаться в чане. Стоимость: 10 000 рублей за сутки. Дополнительная оплата за баню и чан не уточняется.
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