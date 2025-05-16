16 мая 2025

Сургутские стоматологи делают ставку на медицинский туризм

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лечение в ХМАО на порядок дешевле и качественнее чем в столичных клиниках
Лечение в ХМАО на порядок дешевле и качественнее чем в столичных клиниках Фото:

Пациенты из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из регионов, где недостаточно развиты стоматологические услуги, приезжают на лечение в клиники Сургута (ХМАО). Здесь цены оказываются на порядок дешевле, даже с учетом проезда и проживания. Об этом корреспонденту URA.RU cообщила гендиректор центра эстетической стоматологии и имплантации «Орхидея» Гульнара Кухарчук.

«Есть много городов, где не представлена стоматология качественного уровня. Много пациентов приезжают уже несколько лет. Приезжают не только югорские пациенты, но и Москва и Санкт-Петербург, а также из Испании и Канады. Цены на подобные услуги за границей заоблачные, поэтому им дешевле оплатить дорогу, самолет, гостиницу и получить услуги у нас и это все равно будет дешевле», — поделилась эксперт с корреспондентом агентства.

В настоящее время в округе создано «Агентство медицинского туризма Югра». Начальник отдела по работе с клиентами Венера Низамутдинова в разговоре с URA.RU поделилась, что для развития направления требуется поддержка и помощь властей округа, а для узнаваемости — обширная реклама. Основная идея агентства — это получение качественных услуг в округе по принципу одного окна, а также организация проживания, питания, записи к врачу и трансфера пациентов.

В медицинский кластер Югры сейчас входит пять учреждений — это окружной кадриодиспансер, перинатальный центр, Сургутская окружная клиническая больница, травматологическая больница и окружная клиническая больница. Однако в округе множество других высококлассных клиник, которые следует включить в объединение и сделать так, чтобы пациенты знали о них и ехали в Югру за качественными медицинскими услугами, поделилась специалист агентства с URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пациенты из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из регионов, где недостаточно развиты стоматологические услуги, приезжают на лечение в клиники Сургута (ХМАО). Здесь цены оказываются на порядок дешевле, даже с учетом проезда и проживания. Об этом корреспонденту URA.RU cообщила гендиректор центра эстетической стоматологии и имплантации «Орхидея» Гульнара Кухарчук. «Есть много городов, где не представлена стоматология качественного уровня. Много пациентов приезжают уже несколько лет. Приезжают не только югорские пациенты, но и Москва и Санкт-Петербург, а также из Испании и Канады. Цены на подобные услуги за границей заоблачные, поэтому им дешевле оплатить дорогу, самолет, гостиницу и получить услуги у нас и это все равно будет дешевле», — поделилась эксперт с корреспондентом агентства. В настоящее время в округе создано «Агентство медицинского туризма Югра». Начальник отдела по работе с клиентами Венера Низамутдинова в разговоре с URA.RU поделилась, что для развития направления требуется поддержка и помощь властей округа, а для узнаваемости — обширная реклама. Основная идея агентства — это получение качественных услуг в округе по принципу одного окна, а также организация проживания, питания, записи к врачу и трансфера пациентов. В медицинский кластер Югры сейчас входит пять учреждений — это окружной кадриодиспансер, перинатальный центр, Сургутская окружная клиническая больница, травматологическая больница и окружная клиническая больница. Однако в округе множество других высококлассных клиник, которые следует включить в объединение и сделать так, чтобы пациенты знали о них и ехали в Югру за качественными медицинскими услугами, поделилась специалист агентства с URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...