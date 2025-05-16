Сургутские стоматологи делают ставку на медицинский туризм

Пациенты из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из регионов, где недостаточно развиты стоматологические услуги, приезжают на лечение в клиники Сургута (ХМАО). Здесь цены оказываются на порядок дешевле, даже с учетом проезда и проживания. Об этом корреспонденту URA.RU cообщила гендиректор центра эстетической стоматологии и имплантации «Орхидея» Гульнара Кухарчук.
«Есть много городов, где не представлена стоматология качественного уровня. Много пациентов приезжают уже несколько лет. Приезжают не только югорские пациенты, но и Москва и Санкт-Петербург, а также из Испании и Канады. Цены на подобные услуги за границей заоблачные, поэтому им дешевле оплатить дорогу, самолет, гостиницу и получить услуги у нас и это все равно будет дешевле», — поделилась эксперт с корреспондентом агентства.
В настоящее время в округе создано «Агентство медицинского туризма Югра». Начальник отдела по работе с клиентами Венера Низамутдинова в разговоре с URA.RU поделилась, что для развития направления требуется поддержка и помощь властей округа, а для узнаваемости — обширная реклама. Основная идея агентства — это получение качественных услуг в округе по принципу одного окна, а также организация проживания, питания, записи к врачу и трансфера пациентов.
В медицинский кластер Югры сейчас входит пять учреждений — это окружной кадриодиспансер, перинатальный центр, Сургутская окружная клиническая больница, травматологическая больница и окружная клиническая больница. Однако в округе множество других высококлассных клиник, которые следует включить в объединение и сделать так, чтобы пациенты знали о них и ехали в Югру за качественными медицинскими услугами, поделилась специалист агентства с URA.RU.
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