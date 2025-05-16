16 мая 2025

«Наислабейшая речь»: жители ХМАО возмутились выступлением чиновника со шпаргалкой

Жители Нефтеюганска пожаловались на речь чиновника, произнесенную со шпаргалкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители возмущены, что Истомин «не смог связать и двух слов» даже со шпаргалкой
Жители возмущены, что Истомин «не смог связать и двух слов» даже со шпаргалкой Фото:

Новый директор Центра национальных культур Нефтеюганска Андрей Истомин оконфузился на открытии городского Центра славянских культур. Он произносил речь со шпаргалкой, однако даже так «не смог связать и двух слов». Горожане назвали это выступление «наислабейшей речью», а также возмутились смехом чиновника, после слов о славянском народе.

«Новый глава ЦНК Нефтеюганска произнес наислабейшую речь во время выступления. Андрей Истомин полез в карман куртки со словами: „я забыл слова, где моя шпаргалка“. Он произнес речь недостойную ни праздника, ни его директорского кресла. Смеялся после слов своей же речи про славянский народ и славянские ценности», — рассказала одна из гостей праздника «Муксун.FM».

Несмотря на волну осуждения, есть и те, кто поддержал Истомина. «Растерялся, бывает», — написал в telegram-канале «Медвежий Нефтеюганск» горожанин. «Помню свой дебют на сцене перед зрителем, тоже все не гладко прошло и это нормально. Все приходит с опытом, в конце-концов он не шоу-мен, люди бывает перед одним человеком теряются, а тут то людей побольше собралось», — поддержала другая югорчанка. URA.RU направило запрос в мэрию Нефтеюганска. Ответ ожидается.

Свою карьеру в ХМАО Истомин начал еще в 2010 году Дворце Искусств «Нефтяник» в Сургуте. В 2017 году он руководил постановочной частью и художественной мастерской, а также был награжден почетной грамотой учреждения. В 2018 году он перешел в «Городской культурный центр», где был заведующим художественно-оформительской мастерской, благодаря чему получил множество наград. Сейчас — в 2025 году — Истомин является директором нефтеюганского Центра национальных культур, заняв место своей предшественницы Татьяны Кирюхиной, попавшей в скандал из-за использования помещений ночного клуба для организации городских мероприятий.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции проверяет депутата думы Нефтеюганска Татьяну Кирюхину. По данным источника «Погон», под прицелом силовиков оказался контракт муниципального Центра национальных культур, которым она руководит. ЦНК снял ночной клуб, который в городе пользуется дурной славой из-за многочисленных драк и наркотрафика, чтобы проводить там мероприятия для националов и детей участников СВО.

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Новый директор Центра национальных культур Нефтеюганска Андрей Истомин оконфузился на открытии городского Центра славянских культур. Он произносил речь со шпаргалкой, однако даже так «не смог связать и двух слов». Горожане назвали это выступление «наислабейшей речью», а также возмутились смехом чиновника, после слов о славянском народе. «Новый глава ЦНК Нефтеюганска произнес наислабейшую речь во время выступления. Андрей Истомин полез в карман куртки со словами: „я забыл слова, где моя шпаргалка“. Он произнес речь недостойную ни праздника, ни его директорского кресла. Смеялся после слов своей же речи про славянский народ и славянские ценности», — рассказала одна из гостей праздника «Муксун.FM». Несмотря на волну осуждения, есть и те, кто поддержал Истомина. «Растерялся, бывает», — написал в telegram-канале «Медвежий Нефтеюганск» горожанин. «Помню свой дебют на сцене перед зрителем, тоже все не гладко прошло и это нормально. Все приходит с опытом, в конце-концов он не шоу-мен, люди бывает перед одним человеком теряются, а тут то людей побольше собралось», — поддержала другая югорчанка. URA.RU направило запрос в мэрию Нефтеюганска. Ответ ожидается. Свою карьеру в ХМАО Истомин начал еще в 2010 году Дворце Искусств «Нефтяник» в Сургуте. В 2017 году он руководил постановочной частью и художественной мастерской, а также был награжден почетной грамотой учреждения. В 2018 году он перешел в «Городской культурный центр», где был заведующим художественно-оформительской мастерской, благодаря чему получил множество наград. Сейчас — в 2025 году — Истомин является директором нефтеюганского Центра национальных культур, заняв место своей предшественницы Татьяны Кирюхиной, попавшей в скандал из-за использования помещений ночного клуба для организации городских мероприятий. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции проверяет депутата думы Нефтеюганска Татьяну Кирюхину. По данным источника «Погон», под прицелом силовиков оказался контракт муниципального Центра национальных культур, которым она руководит. ЦНК снял ночной клуб, который в городе пользуется дурной славой из-за многочисленных драк и наркотрафика, чтобы проводить там мероприятия для националов и детей участников СВО.
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