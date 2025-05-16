«Наислабейшая речь»: жители ХМАО возмутились выступлением чиновника со шпаргалкой

Новый директор Центра национальных культур Нефтеюганска Андрей Истомин оконфузился на открытии городского Центра славянских культур. Он произносил речь со шпаргалкой, однако даже так «не смог связать и двух слов». Горожане назвали это выступление «наислабейшей речью», а также возмутились смехом чиновника, после слов о славянском народе.
«Новый глава ЦНК Нефтеюганска произнес наислабейшую речь во время выступления. Андрей Истомин полез в карман куртки со словами: „я забыл слова, где моя шпаргалка“. Он произнес речь недостойную ни праздника, ни его директорского кресла. Смеялся после слов своей же речи про славянский народ и славянские ценности», — рассказала одна из гостей праздника «Муксун.FM».
Несмотря на волну осуждения, есть и те, кто поддержал Истомина. «Растерялся, бывает», — написал в telegram-канале «Медвежий Нефтеюганск» горожанин. «Помню свой дебют на сцене перед зрителем, тоже все не гладко прошло и это нормально. Все приходит с опытом, в конце-концов он не шоу-мен, люди бывает перед одним человеком теряются, а тут то людей побольше собралось», — поддержала другая югорчанка. URA.RU направило запрос в мэрию Нефтеюганска. Ответ ожидается.
Свою карьеру в ХМАО Истомин начал еще в 2010 году Дворце Искусств «Нефтяник» в Сургуте. В 2017 году он руководил постановочной частью и художественной мастерской, а также был награжден почетной грамотой учреждения. В 2018 году он перешел в «Городской культурный центр», где был заведующим художественно-оформительской мастерской, благодаря чему получил множество наград. Сейчас — в 2025 году — Истомин является директором нефтеюганского Центра национальных культур, заняв место своей предшественницы Татьяны Кирюхиной, попавшей в скандал из-за использования помещений ночного клуба для организации городских мероприятий.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции проверяет депутата думы Нефтеюганска Татьяну Кирюхину. По данным источника «Погон», под прицелом силовиков оказался контракт муниципального Центра национальных культур, которым она руководит. ЦНК снял ночной клуб, который в городе пользуется дурной славой из-за многочисленных драк и наркотрафика, чтобы проводить там мероприятия для националов и детей участников СВО.
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