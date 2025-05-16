Выставки техники и рассказы о героях Великой Отечественной войны: как прошла «Ночь музеев» в ХМАО

Музей природы и человека в Ханты-Мансийске и Сургутский краеведческий музей 17 мая организовали масштабную всероссийскую акцию «Ночь музеев» с интерактивами, выставками и мастер-классами для всей семьи. В музеях гости могли встретиться с добровольцами СВО, попробовать себя в роли спасателя и вспомнить игрушки своего детства, передает корреспондент URA.RU.
«В этом году мы ставили ставку на наших партнеров — ОКБ, МЧС, „Центроспас-Югория“, Федерацию Югры по боксу. У нас больше приглашенных звезд, чем раньше, и новые авторские выставки о вкладе округа в Великую Отечественную войну», — рассказала организатор акции в музее природы и человека в Ханты-Мансийске Ксения Чистякова.
Кроме тематических залов о героях Югры и Великой Отечественной войны, в Ханты-Мансийске на улице развернули экспозицию пожарной техники, скорых, катеров и вездеходов МЧС, внутрь которых разрешали залезть детям. Внутри работала площадка Гуманитарного добровольческого корпуса: медики демонстрировали приемы обработки ран с искусственной кровью и рассказывали о своей работе в зоне спецоперации. А юные музыканты соревновались в школьном конкурсе групп.
В Сургуте организаторы подготовили иммерсивную экскурсию «Баллада о солдатах», где рассказы о героях Великой Отечественной войны сопровождались стихами, песнями и показом военных костюмов. В зоны для самых маленьких: в «Детской гостиной» можно было рассмотреть старинные игрушки и даже принести свою для музейной коллекции. «Эта выставка не о далеком прошлом, и многие предметы могут вызывать у посетителей ностальгию: они были у ваших родителей, возможно, подарили их вам и сохранили дома, — и именно поэтому даже взрослым порой нелегко с ними расставаться», — рассказала директор музея Марина Селянина
Всероссийская акция «Ночь музеев» ежегодно проходит в ХМАО и традиционно посвящается патриотическим темам. В этом году большинство мероприятий сосредоточено на истории Великой Отечественной войны и вкладе жителей региона в Победу, а также включает интерактивные программы с участием волонтеров и спасателей. Музеи округа подготовили специальные выставки, мастер-классы и экскурсии, чтобы привлечь посетителей всех возрастов.
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