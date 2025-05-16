Житель Сургута напал на детей с двумя ножами в руках

Вечером 16 мая в Сургуте во дворе по улице Комсомольской, 11 неизвестный мужчина с двумя ножами в руках напал на детей. Он бегал за юными югорчанами, пытаясь догнать их и, по всей видимости, нанести вред. Об этом рассказали очевидцы.
«Дети гуляли на площадке, я была в машине. В какой-то момент они начали кричать, я выбежала и увидела человека с ножами в руке», — написала сургутянка telegram-канале «Мегаполис». «Мне все стали кричать „Ксюша вызывай полицию, он сейчас нас всех зарежет“. Я думала это какой-то пранк, а потом поняла, что все по-настоящему», — рассказала «Муксу.FM» девочка, ставшая невольной участницей происшествия.
В итоге во дворы приехали автомобили полиции и ГБР. Они задержали мужчину, опросили очевидцев и увезли его в отделение. «Сургутянина 1963 года рождения доставили в ПНД для выяснения обстоятельств произошедшего. Ведется проверка, мужчина под надзором полиции», — сообщили в ГУ МВД России по ХМАО SiTV.
При этом, сами дети даже сначала не поняли, что произошло. Они начали бегать от мужчины, воспринимая все, как игру, кричали ему вслед, чем только разозлили.
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