Жителям дома в Екатеринбурге закрыли выход из двора забором

Рабочие с двух сторон приварили забор «по указанию мужчины из черного джипа» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во дворе дома №19А по улице Гурзуфская в Екатеринбурге строители, выполняющие ремонт в детском саду №373, воздвигли забор, надежно его сварив. Местные жители жалуются URA.RU и подозревают во всем администрацию города.

«Забор приварили 10 февраля строители из садика. Со слов одного из них, по устному указанию мужчины из черного джипа с номером 001 из администрации города», — сообщила читательница Гала. Она добавила, что из-за этого забора жителям невозможно подобраться к пешеходной дорожке, выводящей из двора дома, а мусоровозы не могут проехать к мусорным бакам. Также закрыт доступ на въезд на автомобиле во двор и к коммунальным помещениям дома.

В мэрии корреспонденту URA.RU заявили, что в гараже администрации города машин с номерами 001, также там нет черных джипов. В администрации города уточняют, что это возможный конфликт хозяйствующих субъектов. Кроме того, паспорт фасада для капитального ремонта детского садика (документ расположен на официальном портале города) не содержит информации о возможных возведениях ограничителей, а согласно постановлению мэрии Екатеринбурга, на данном участке действует свободное перемещение людей, машин и коммунальной спецтехники для обслуживания коммунальных объектов.

В итоге местные жители вызвали полицию. Наряд прибыл на место, сообщил, что забор легален и покинул место событий. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД по Екатеринбургу, где посоветовали обратиться за комментарием в детский сад. Дозвониться в детсад №373 не удалось.

Фото прислала читательница URA.RU Гала Городничева

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