Жителям дома в Екатеринбурге закрыли выход из двора забором

Во дворе дома №19А по улице Гурзуфская в Екатеринбурге строители, выполняющие ремонт в детском саду №373, воздвигли забор, надежно его сварив. Местные жители жалуются URA.RU и подозревают во всем администрацию города.
«Забор приварили 10 февраля строители из садика. Со слов одного из них, по устному указанию мужчины из черного джипа с номером 001 из администрации города», — сообщила читательница Гала. Она добавила, что из-за этого забора жителям невозможно подобраться к пешеходной дорожке, выводящей из двора дома, а мусоровозы не могут проехать к мусорным бакам. Также закрыт доступ на въезд на автомобиле во двор и к коммунальным помещениям дома.
В мэрии корреспонденту URA.RU заявили, что в гараже администрации города машин с номерами 001, также там нет черных джипов. В администрации города уточняют, что это возможный конфликт хозяйствующих субъектов. Кроме того, паспорт фасада для капитального ремонта детского садика (документ расположен на официальном портале города) не содержит информации о возможных возведениях ограничителей, а согласно постановлению мэрии Екатеринбурга, на данном участке действует свободное перемещение людей, машин и коммунальной спецтехники для обслуживания коммунальных объектов.
В итоге местные жители вызвали полицию. Наряд прибыл на место, сообщил, что забор легален и покинул место событий. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД по Екатеринбургу, где посоветовали обратиться за комментарием в детский сад. Дозвониться в детсад №373 не удалось.
Во дворе дома №19А по улице Гурзуфская в Екатеринбурге строители, выполняющие ремонт в детском саду №373, воздвигли забор, надежно его сварив. Местные жители жалуются URA.RU и подозревают во всем администрацию города. «Забор приварили 10 февраля строители из садика. Со слов одного из них, по устному указанию мужчины из черного джипа с номером 001 из администрации города», — сообщила читательница Гала. Она добавила, что из-за этого забора жителям невозможно подобраться к пешеходной дорожке, выводящей из двора дома, а мусоровозы не могут проехать к мусорным бакам. Также закрыт доступ на въезд на автомобиле во двор и к коммунальным помещениям дома. В мэрии корреспонденту URA.RU заявили, что в гараже администрации города машин с номерами 001, также там нет черных джипов. В администрации города уточняют, что это возможный конфликт хозяйствующих субъектов. Кроме того, паспорт фасада для капитального ремонта детского садика (документ расположен на официальном портале города) не содержит информации о возможных возведениях ограничителей, а согласно постановлению мэрии Екатеринбурга, на данном участке действует свободное перемещение людей, машин и коммунальной спецтехники для обслуживания коммунальных объектов. В итоге местные жители вызвали полицию. Наряд прибыл на место, сообщил, что забор легален и покинул место событий. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД по Екатеринбургу, где посоветовали обратиться за комментарием в детский сад. Дозвониться в детсад №373 не удалось.