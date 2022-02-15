Губернатор ХМАО презентовала голосовой помощник Vika в Сколково

Губернатор ХМАО Наталья Комарова представила региональную разработку голосового помощника Vika по обратной связи с жителями на площадке «Государство Online» московской школы управления «Сколково». Трансляция сессии проводилась в аккаунте «SKOLKOVO Lectures» на платформе YouTube.
«Внедрение нейросети Vika — способ поддержать гражданское общество и обеспечить эффективность работы с людьми. Голосовой помощник принимает экстренные звонки югорчан, на сегодняшний день искусственный интеллект обрабатывает до 80% звонков», — сказала губернатор.
Комарова заявила и о том, что в ХМАО активно используется практика обратной связи посредством прямого online-общения чиновников с жителями округа, в котором участвуют блогеры и активисты. «Функцию сбора вопросов для онлайн-встреч берут на себя блогеры и активные граждане, а контроль над исполнением поручений осуществляют медиа-волонтеры. По сути управляют этими встречами, эфиром и контролируют работу сами жители», — добавила Комарова.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО искусственный интеллект научат закрывать больничный. Голосовой ассистент Vika будет дистанционно принимать заявки. Сейчас идет работа над тем, чтобы расширить кругозор нейросети.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова представила региональную разработку голосового помощника Vika по обратной связи с жителями на площадке «Государство Online» московской школы управления «Сколково». Трансляция сессии проводилась в аккаунте «SKOLKOVO Lectures» на платформе YouTube. «Внедрение нейросети Vika — способ поддержать гражданское общество и обеспечить эффективность работы с людьми. Голосовой помощник принимает экстренные звонки югорчан, на сегодняшний день искусственный интеллект обрабатывает до 80% звонков», — сказала губернатор. Комарова заявила и о том, что в ХМАО активно используется практика обратной связи посредством прямого online-общения чиновников с жителями округа, в котором участвуют блогеры и активисты. «Функцию сбора вопросов для онлайн-встреч берут на себя блогеры и активные граждане, а контроль над исполнением поручений осуществляют медиа-волонтеры. По сути управляют этими встречами, эфиром и контролируют работу сами жители», — добавила Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО искусственный интеллект научат закрывать больничный. Голосовой ассистент Vika будет дистанционно принимать заявки. Сейчас идет работа над тем, чтобы расширить кругозор нейросети.