15 февраля 2022

Губернатор ХМАО презентовала голосовой помощник Vika в Сколково

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Комарова заявила, что в ХМАО активно используется практика обратной связи посредством прямого online-общения Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова представила региональную разработку голосового помощника Vika по обратной связи с жителями на площадке «Государство Online» московской школы управления «Сколково». Трансляция сессии проводилась в аккаунте «SKOLKOVO Lectures» на платформе YouTube.

«Внедрение нейросети Vika — способ поддержать гражданское общество и обеспечить эффективность работы с людьми. Голосовой помощник принимает экстренные звонки югорчан, на сегодняшний день искусственный интеллект обрабатывает до 80% звонков», — сказала губернатор.

Комарова заявила и о том, что в ХМАО активно используется практика обратной связи посредством прямого online-общения чиновников с жителями округа, в котором участвуют блогеры и активисты. «Функцию сбора вопросов для онлайн-встреч берут на себя блогеры и активные граждане, а контроль над исполнением поручений осуществляют медиа-волонтеры. По сути управляют этими встречами, эфиром и контролируют работу сами жители», — добавила Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО искусственный интеллект научат закрывать больничный. Голосовой ассистент Vika будет дистанционно принимать заявки. Сейчас идет работа над тем, чтобы расширить кругозор нейросети.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова представила региональную разработку голосового помощника Vika по обратной связи с жителями на площадке «Государство Online» московской школы управления «Сколково». Трансляция сессии проводилась в аккаунте «SKOLKOVO Lectures» на платформе YouTube. «Внедрение нейросети Vika — способ поддержать гражданское общество и обеспечить эффективность работы с людьми. Голосовой помощник принимает экстренные звонки югорчан, на сегодняшний день искусственный интеллект обрабатывает до 80% звонков», — сказала губернатор. Комарова заявила и о том, что в ХМАО активно используется практика обратной связи посредством прямого online-общения чиновников с жителями округа, в котором участвуют блогеры и активисты. «Функцию сбора вопросов для онлайн-встреч берут на себя блогеры и активные граждане, а контроль над исполнением поручений осуществляют медиа-волонтеры. По сути управляют этими встречами, эфиром и контролируют работу сами жители», — добавила Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО искусственный интеллект научат закрывать больничный. Голосовой ассистент Vika будет дистанционно принимать заявки. Сейчас идет работа над тем, чтобы расширить кругозор нейросети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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