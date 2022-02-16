Миронов назвал способ остановить рост цен на продукты

16 февраля 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Без уменьшения наценок реальных подвижек в снижении стоимости продуктов не произойдет, считает Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ограничить торговые расценки в розничных сетях. По его мнению, таким способом можно будет снизить цены на продукты. Ранее торговые сети уже ограничили наценку до 5%, но только на товары собственного производства. «Пока не введено законодательное ограничение наценок на все продовольственные товары, реальных подвижек не произойдет. Все эти акции в стиле „пчелы против меда“ никак не делают жизнь людей лучше, а товары доступнее», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале. Политик напомнил, что ранее торговые сети снизили наценку на продукты питания до 5%. Однако это ограничение действуют только на товары собственных торговых марок. По словам Миронова, они составляют всего 20% от общего числа продаж. Политик считает, что это не более чем рекламный трюк со стороны ритейла. Ранее СМИ сообщили, что Минсельхоз РФ, Минпромторг РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработают список товаров, на которые будет распространяться фиксированная наценка до 5%. В список могут попасть востребованные типовые продукты, хлеб, сахар, молочная продукция и овощи, передает телеканал 360. Также власти РФ планируют регулировать тарифы на перевозку товаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ограничить торговые расценки в розничных сетях. По его мнению, таким способом можно будет снизить цены на продукты. Ранее торговые сети уже ограничили наценку до 5%, но только на товары собственного производства. «Пока не введено законодательное ограничение наценок на все продовольственные товары, реальных подвижек не произойдет. Все эти акции в стиле „пчелы против меда“ никак не делают жизнь людей лучше, а товары доступнее», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале. Политик напомнил, что ранее торговые сети снизили наценку на продукты питания до 5%. Однако это ограничение действуют только на товары собственных торговых марок. По словам Миронова, они составляют всего 20% от общего числа продаж. Политик считает, что это не более чем рекламный трюк со стороны ритейла. Ранее СМИ сообщили, что Минсельхоз РФ, Минпромторг РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработают список товаров, на которые будет распространяться фиксированная наценка до 5%. В список могут попасть востребованные типовые продукты, хлеб, сахар, молочная продукция и овощи, передает телеканал 360. Также власти РФ планируют регулировать тарифы на перевозку товаров.