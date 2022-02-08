Чиновники придумали, как сдержать рост цен на продукты

Власти РФ хотят снизить темп роста цен на продукты за счет регулирования тарифов на их перевозку. В 2021 году стоимость услуг выросла на 30%.
«В Минсельхозе заявили „Ъ“, что отраслевые союзы объясняли ситуацию ростом цен на топливо, транспорт, дефицитом машин и водителей. Эта информация направлена в Минтранс, где прорабатывают меры стабилизации цен на автоперевозки социально значимых продуктов, говорят в Минсельхозе», — сообщает «Коммерсантъ».
Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разработают список продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться фиксированная наценка до 5%. Планируется зафиксировать торговую наценку на борщевой набор, также вновь планируют зафиксировать цены на сахар.
Власти РФ хотят снизить темп роста цен на продукты за счет регулирования тарифов на их перевозку. В 2021 году стоимость услуг выросла на 30%. «В Минсельхозе заявили „Ъ“, что отраслевые союзы объясняли ситуацию ростом цен на топливо, транспорт, дефицитом машин и водителей. Эта информация направлена в Минтранс, где прорабатывают меры стабилизации цен на автоперевозки социально значимых продуктов, говорят в Минсельхозе», — сообщает «Коммерсантъ». Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разработают список продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться фиксированная наценка до 5%. Планируется зафиксировать торговую наценку на борщевой набор, также вновь планируют зафиксировать цены на сахар.