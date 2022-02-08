08 февраля 2022

Чиновники придумали, как сдержать рост цен на продукты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд Роспотребнадзора в
Власти считают, что регулирование тарифов на перевозку продуктов поможет сдержать рост цен Фото:

Власти РФ хотят снизить темп роста цен на продукты за счет регулирования тарифов на их перевозку. В 2021 году стоимость услуг выросла на 30%.

«В Минсельхозе заявили „Ъ“, что отраслевые союзы объясняли ситуацию ростом цен на топливо, транспорт, дефицитом машин и водителей. Эта информация направлена в Минтранс, где прорабатывают меры стабилизации цен на автоперевозки социально значимых продуктов, говорят в Минсельхозе», — сообщает «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разработают список продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться фиксированная наценка до 5%. Планируется зафиксировать торговую наценку на борщевой набор, также вновь планируют зафиксировать цены на сахар.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти РФ хотят снизить темп роста цен на продукты за счет регулирования тарифов на их перевозку. В 2021 году стоимость услуг выросла на 30%. «В Минсельхозе заявили „Ъ“, что отраслевые союзы объясняли ситуацию ростом цен на топливо, транспорт, дефицитом машин и водителей. Эта информация направлена в Минтранс, где прорабатывают меры стабилизации цен на автоперевозки социально значимых продуктов, говорят в Минсельхозе», — сообщает «Коммерсантъ». Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разработают список продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться фиксированная наценка до 5%. Планируется зафиксировать торговую наценку на борщевой набор, также вновь планируют зафиксировать цены на сахар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...