Чиновники придумали, как сдержать рост цен на продукты 09 февраля 2022 в 06:58 Размер текста - 17 + Власти считают, что регулирование тарифов на перевозку продуктов поможет сдержать рост цен Фото: Илья Московец © URA.RU Власти РФ хотят снизить темп роста цен на продукты за счет регулирования тарифов на их перевозку. В 2021 году стоимость услуг выросла на 30%. «В Минсельхозе заявили „Ъ“, что отраслевые союзы объясняли ситуацию ростом цен на топливо, транспорт, дефицитом машин и водителей. Эта информация направлена в Минтранс, где прорабатывают меры стабилизации цен на автоперевозки социально значимых продуктов, говорят в Минсельхозе», — сообщает « Коммерсантъ ». Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разработают список продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться фиксированная наценка до 5%. Планируется зафиксировать торговую наценку на борщевой набор, также вновь планируют зафиксировать цены на сахар. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Власти РФ хотят снизить темп роста цен на продукты за счет регулирования тарифов на их перевозку. В 2021 году стоимость услуг выросла на 30%. «В Минсельхозе заявили „Ъ“, что отраслевые союзы объясняли ситуацию ростом цен на топливо, транспорт, дефицитом машин и водителей. Эта информация направлена в Минтранс, где прорабатывают меры стабилизации цен на автоперевозки социально значимых продуктов, говорят в Минсельхозе», — сообщает «Коммерсантъ». Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разработают список продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться фиксированная наценка до 5%. Планируется зафиксировать торговую наценку на борщевой набор, также вновь планируют зафиксировать цены на сахар. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям