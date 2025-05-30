Украинские ПВО стали попадать в гражданских, пытаясь сбить «Герани»

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ВСУ спровоцировали удары по городам Украины из-за работы ПВО, отметили в подполье
ВСУ спровоцировали удары по городам Украины из-за работы ПВО, отметили в подполье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения противовоздушной обороны Украины стали чаще попадать по гражданским объектам, пытаясь сбить российские беспилотники «Герань». Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на пророссийское подполье.

«В результате в нескольких крупных городах Украины — Днепр, Сумы, Харьков, огнём ВСУ были повреждены жилые здания, есть погибшие», — передают источники в беседе с РИА Новости. По словам собеседника агентства, дроны ВС РФ начали менять траекторию полета и осуществлять заход на цель с большой высоты.

В результате подобных инцидентов в городах Украины были повреждены жилые здания, есть погибшие среди мирных. Источник уточнил, что украинские военные традиционно возлагают ответственность за разрушения на российские войска, однако в подполье подчеркнули, что повреждения нередко становятся следствием работы украинской ПВО по воздушным целям над городами.

Ранее Минобороны России сообщало о нанесении ударов по военным объектам на Украине, в том числе по складам боеприпасов и производственным помещениям беспилотников. Ведомство отмечало, что эти действия стали ответом на атаки украинских дронов по российским регионам, в результате которых пострадали мирные жители.

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Подразделения противовоздушной обороны Украины стали чаще попадать по гражданским объектам, пытаясь сбить российские беспилотники «Герань». Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на пророссийское подполье. «В результате в нескольких крупных городах Украины — Днепр, Сумы, Харьков, огнём ВСУ были повреждены жилые здания, есть погибшие», — передают источники в беседе с РИА Новости. По словам собеседника агентства, дроны ВС РФ начали менять траекторию полета и осуществлять заход на цель с большой высоты. В результате подобных инцидентов в городах Украины были повреждены жилые здания, есть погибшие среди мирных. Источник уточнил, что украинские военные традиционно возлагают ответственность за разрушения на российские войска, однако в подполье подчеркнули, что повреждения нередко становятся следствием работы украинской ПВО по воздушным целям над городами. Ранее Минобороны России сообщало о нанесении ударов по военным объектам на Украине, в том числе по складам боеприпасов и производственным помещениям беспилотников. Ведомство отмечало, что эти действия стали ответом на атаки украинских дронов по российским регионам, в результате которых пострадали мирные жители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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