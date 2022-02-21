Пентагон назвал новую дату нападения России на Украину

Правительство России может отдать приказ о «нападении» на территории Украины в ближайшие часы. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, «вторжение» может произойти уже сегодня.
«Мы уже давно говорим, что российское нападение может произойти в любой день. Ну, сегодня может стать этим днем. Мы надеемся, что этого не произойдет, поэтому мы продолжаем задействовать все возможные дипломатические каналы», — передает РИА «Новости» слова Кирби.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля, сообщает «Национальная служба новостей». Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Однако собеседники издания уточнили, что у них нет какой-либо информации, которая может подтвердить намерения Путина. До этого советник президента США Джейк Салливан заявил, что Россия может «вторгнуться» на Украину до окончания Олимпийских игр в Пекине.
Правительство России может отдать приказ о «нападении» на территории Украины в ближайшие часы. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, «вторжение» может произойти уже сегодня. «Мы уже давно говорим, что российское нападение может произойти в любой день. Ну, сегодня может стать этим днем. Мы надеемся, что этого не произойдет, поэтому мы продолжаем задействовать все возможные дипломатические каналы», — передает РИА «Новости» слова Кирби. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля, сообщает «Национальная служба новостей». Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Однако собеседники издания уточнили, что у них нет какой-либо информации, которая может подтвердить намерения Путина. До этого советник президента США Джейк Салливан заявил, что Россия может «вторгнуться» на Украину до окончания Олимпийских игр в Пекине.