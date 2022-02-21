Пентагон назвал новую дату нападения России на Украину

21 февраля 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

В Пентагоне заявили, что «вторжение» России на Украину может произойти 21 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Правительство России может отдать приказ о «нападении» на территории Украины в ближайшие часы. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, «вторжение» может произойти уже сегодня. «Мы уже давно говорим, что российское нападение может произойти в любой день. Ну, сегодня может стать этим днем. Мы надеемся, что этого не произойдет, поэтому мы продолжаем задействовать все возможные дипломатические каналы», — передает РИА «Новости» слова Кирби. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля, сообщает «Национальная служба новостей». Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Однако собеседники издания уточнили, что у них нет какой-либо информации, которая может подтвердить намерения Путина. До этого советник президента США Джейк Салливан заявил, что Россия может «вторгнуться» на Украину до окончания Олимпийских игр в Пекине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство России может отдать приказ о «нападении» на территории Украины в ближайшие часы. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, «вторжение» может произойти уже сегодня. «Мы уже давно говорим, что российское нападение может произойти в любой день. Ну, сегодня может стать этим днем. Мы надеемся, что этого не произойдет, поэтому мы продолжаем задействовать все возможные дипломатические каналы», — передает РИА «Новости» слова Кирби. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля, сообщает «Национальная служба новостей». Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Однако собеседники издания уточнили, что у них нет какой-либо информации, которая может подтвердить намерения Путина. До этого советник президента США Джейк Салливан заявил, что Россия может «вторгнуться» на Украину до окончания Олимпийских игр в Пекине.