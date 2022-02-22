Путин заявил о важности интересов и безопасности России

Интересы и безопасность государства безусловны для России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении для россиян с Днем защитника Отечества.
«Интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше совершенствовать армию и флот», — заявил Владимир Путин в поздравлении, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».
Глава государства подчеркнул, что важнейшей задачей России является обеспечение обороноспособности. «Вооруженные силы служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного и поступательного развития России», — резюмировал Владимир Путин.
Интересы и безопасность государства безусловны для России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении для россиян с Днем защитника Отечества. «Интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше совершенствовать армию и флот», — заявил Владимир Путин в поздравлении, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Глава государства подчеркнул, что важнейшей задачей России является обеспечение обороноспособности. «Вооруженные силы служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного и поступательного развития России», — резюмировал Владимир Путин. Ранее URA.RU сообщало, что Путин подписал указ о поддержке мира в ДНР и ЛНР с помощью российских войск. Парламенты ДНР и ЛНР утвердили договор о российской помощи. Совет Федерации РФ разрешил Путину ввести войска в Донбасс.