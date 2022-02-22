22 февраля 2022

Путин заявил о важности интересов и безопасности России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Россия продолжит совершенствовать армию и флот, заявил Владимир Путин Фото:

Интересы и безопасность государства безусловны для России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении для россиян с Днем защитника Отечества.

«Интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше совершенствовать армию и флот», — заявил Владимир Путин в поздравлении, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».

Глава государства подчеркнул, что важнейшей задачей России является обеспечение обороноспособности. «Вооруженные силы служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного и поступательного развития России», — резюмировал Владимир Путин.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин подписал указ о поддержке мира в ДНР и ЛНР с помощью российских войск. Парламенты ДНР и ЛНР утвердили договор о российской помощи. Совет Федерации РФ разрешил Путину ввести войска в Донбасс.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Интересы и безопасность государства безусловны для России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении для россиян с Днем защитника Отечества. «Интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше совершенствовать армию и флот», — заявил Владимир Путин в поздравлении, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Глава государства подчеркнул, что важнейшей задачей России является обеспечение обороноспособности. «Вооруженные силы служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного и поступательного развития России», — резюмировал Владимир Путин. Ранее URA.RU сообщало, что Путин подписал указ о поддержке мира в ДНР и ЛНР с помощью российских войск. Парламенты ДНР и ЛНР утвердили договор о российской помощи. Совет Федерации РФ разрешил Путину ввести войска в Донбасс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...