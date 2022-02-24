24 февраля 2022
23 февраля 2022
22 февраля 2022

Пермяка насмерть сбил поезд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железнодорожный вокзал. Курган, поезд, рельсы, зима, вагон, вокзал, ржд
45-летний пермяк погиб под колесами поезда (архивное фото) Фото:

Утром 25 февраля в Перми поезд сбил мужчину. Он скончался, сообщают в транспортной прокуратуре.

«25 февраля в 07:00 местного времени на перегоне Левшино-Балмашная Свердловской железной дороги электропоездом смертельно травмирован 45-летний мужчина. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

На место ЧП выехал пермский транспортный прокурор. Он будет координировать работу по проверке соблюдения условий безопасности движения на участке.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Утром 25 февраля в Перми поезд сбил мужчину. Он скончался, сообщают в транспортной прокуратуре. «25 февраля в 07:00 местного времени на перегоне Левшино-Балмашная Свердловской железной дороги электропоездом смертельно травмирован 45-летний мужчина. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. На место ЧП выехал пермский транспортный прокурор. Он будет координировать работу по проверке соблюдения условий безопасности движения на участке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...