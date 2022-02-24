Пермяка насмерть сбил поезд

45-летний пермяк погиб под колесами поезда (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Утром 25 февраля в Перми поезд сбил мужчину. Он скончался, сообщают в транспортной прокуратуре.

«25 февраля в 07:00 местного времени на перегоне Левшино-Балмашная Свердловской железной дороги электропоездом смертельно травмирован 45-летний мужчина. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

На место ЧП выехал пермский транспортный прокурор. Он будет координировать работу по проверке соблюдения условий безопасности движения на участке.