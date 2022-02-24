Rolls-Royce готов приостановить закупку титана у «ВСМПО-Ависма»

«ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Английский производитель авиадвигателей Rolls-Royce заявил, что временно прекращает закупать титан у свердловской компании «ВСМПО-Ависма». Об этом журналистам The Telegraph заявил исполнительный директор компании Уоррен Ист.

«Мы наращивали наши источники на протяжении последних нескольких месяцев. К тому же мы накопили запасы нашего российского поставщика. Мы предполагаем, что не будем брать титан из России какое-то время», — цитирует Иста The Telegraph.

Британская компания с 2015 года снижала свою зависимость от поставок титана из России. На данный момент на Россию приходится одна пятая всех поставок титана для компании. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы «ВСМПО-Ависма». На момент публикации ответа не поступило.

Сотрудничество компаний началось в 2000 году. В 2017 году Rolls-Royce заключил долгосрочное соглашение с корпорацией «ВСМПО-Ависма» на поставку титановых деталей. Соглашение было заключено до 2026 года, а ожидаемый доход «Ависмы» по контракту должен превысить 76 млн долларов.