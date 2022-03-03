Огромное количество человек эвакуировано с территории Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

На настоящее время с территории Украины эвакуировано более 140 тысяч человек, в том числе более 39 тысяч детей. Об этом доложил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Михаил Мизинцев.

«В настоящее время с территории Украины через одиннадцать пунктов пропуска эвакуировано 140 029 человек, в том числе 39 068 детей», — сказал Мизинцев. По его словам, с этой целью в России созданы межведомственные оперативные штабы. Вдобавок в аэропортах, железнодорожных и автобусных вокзалах развернуты соответствующие группы.

Мизинцев сообщил, что все проходит эффективно и без перебоев. Довольно своевременно решаются вопросы по размещению детей в детские дошкольные учреждения, школьников и студентов — в образовательные учреждения. Кроме того, достаточно оперативно проходит трудоустройство граждан. Начальник НЦУО заключил, что в субъектах РФ действуют 7 тысяч пунктов временного размещения.

После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны Украины, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории соседней страны военную спецоперацию. Он уточнил, что ее целями являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. Военное положение на территории Украины введено 24 февраля ее лидером Владимиром Зеленским.

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