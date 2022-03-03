В Белоруссии умер последний герой СССР из Свердловской области

Иван Кустов получил звание Героя СССР за одну из успешных наступательных операций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Белоруссии на 99-м году жизни умер последний Герой Советского Союза, проживавший на территории страны, Иван Кустов, который родился в Свердловской области. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии.

«Минобороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким Героя Советского Союза Кустова Ивана Ильича в связи с его смертью», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства страны. Кустову было 98 лет. Он умер в звании полковника в отставке.

Место и время похорон пока не назначены. О дате прощания с Кустовым не сообщалось.

Иван Кустов родился в селе Манчаж (Свердловская область), отправился на военную службу в 1942 году. Через три года он был назначен командиром стрелковой роты. За одно из успешных наступлений в конце Великой Отечественной войны ему присвоили звание Героя Советского Союза.