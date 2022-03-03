В Белоруссии умер последний герой СССР из Свердловской области

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Прощание с Геннадием Бухтиным на Троекуровском кладбище. Москва, снег, траур, гвоздики, цветы, память, мемориал
Иван Кустов получил звание Героя СССР за одну из успешных наступательных операций Фото:

В Белоруссии на 99-м году жизни умер последний Герой Советского Союза, проживавший на территории страны, Иван Кустов, который родился в Свердловской области. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии.

«Минобороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким Героя Советского Союза Кустова Ивана Ильича в связи с его смертью», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства страны. Кустову было 98 лет. Он умер в звании полковника в отставке.

Место и время похорон пока не назначены. О дате прощания с Кустовым не сообщалось.

Иван Кустов родился в селе Манчаж (Свердловская область), отправился на военную службу в 1942 году. Через три года он был назначен командиром стрелковой роты. За одно из успешных наступлений в конце Великой Отечественной войны ему присвоили звание Героя Советского Союза.

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В Белоруссии на 99-м году жизни умер последний Герой Советского Союза, проживавший на территории страны, Иван Кустов, который родился в Свердловской области. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии. «Минобороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким Героя Советского Союза Кустова Ивана Ильича в связи с его смертью», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства страны. Кустову было 98 лет. Он умер в звании полковника в отставке. Место и время похорон пока не назначены. О дате прощания с Кустовым не сообщалось. Иван Кустов родился в селе Манчаж (Свердловская область), отправился на военную службу в 1942 году. Через три года он был назначен командиром стрелковой роты. За одно из успешных наступлений в конце Великой Отечественной войны ему присвоили звание Героя Советского Союза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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