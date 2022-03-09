Украинцы просят российских саперов обезвредить снаряды в огородах

В деревне в Черниговской области есть неразорвавшиеся снаряды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинцы, проживающие в деревнях, просят прибывших российских солдат разминировать неразорвавшиеся снаряды. Так произошло в одной из деревень в Черниговской области. Такой информацией поделился корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

«Когда жители украинских деревень видят российскую колонну, они заранее выходят из своих домов и встречают российских саперов. В деревне в Черниговской области был произведен осмотр, выяснилось, что во всем населенном пункте есть неразорвавшиеся снаряды», — отмечает издание.

Отмечается также, что снаряды попали в поле, где летом будет пастись скот, передает телеканал 360. Часть жителей находит снаряды в огородах.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер. Планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.