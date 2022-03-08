Власти взяли на себя организацию похорон контрактника из ХМАО

Игорь Василенко будет похоронен в Нижневартовске с воинскими почестями Фото: Катерина Абдулова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны РФ и администрация Нижневартовска взяли на себя организацию похорон военнослужащего из Нижневартовска Игоря Василенко, который погиб во время спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщила его вдова Валерия Василенко.

«Похороны должны будут пройти с воинскими почестями. Их организацией занимается Министерство обороны и администрация Нижневартовска», — прокомментировала Василенко. Она также добавила, что тело ее мужа должно быть доставлено в Нижневартовск в ближайшее время. Однако когда именно — неизвестно. В городской администрации корреспонденту агентства подтвердили информацию, что занимаются организацией похорон погибшего военнослужащего во время спецоперации на Украине.

URA.RU ранее сообщало, что сержант Василенко погиб в первый день проведения спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Спецоперация началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Минобороны РФ уже распространяло официальное заявление о погибших. В ведомстве признали, что есть раненые и попавшие в плен военнослужащие-контрактники, но потери российской стороны «многократно меньше уничтоженных националистов и военнослужащих украинских вооруженных сил».