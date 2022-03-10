Пермяки отсудили у мэрии 4,2 млн за аварийную квартиру на окраине

Мэрия за бездействие заплатила жильцам аварийного дома крупную компенсацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми владельцы квартиры в аварийном доме Орджоникидзевского района отсудили у мэрии компенсацию в 4,2 млн рублей. Трехкомнатную квартиру в этом доме на Сухумской, 5 в январе выставляли на продажу за 2,5 млн, но суд решил взыскать с чиновников не только стоимость квадратных метров, но и убытки жильцов, связанные с невыполнением капремонта.

«Состояние многоквартирного дома свидетельствует об опасности его обрушения, создает угрозу жизни и здоровью. Невыполнение муниципалитетом требований законодательства об изъятии жилого помещения и выплате возмещения создает препятствия к осуществлению жилищных прав, нарушает их права на проживание в благоприятных и безопасных условиях», — пояснили URA.RU в Орджоникидзевском суде Перми.

Представитель мэрии в суде указывал на завышенный размер возмещения. Но суд учел, что выкупить квартиры администрация должна была еще в 2017 году. В сумму компенсации в итоге вошла стоимость квартиры, доли общего имущества, в том числе земельного участка, а также убытки от не произведенного чиновниками капитального ремонта.