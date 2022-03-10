10 марта 2022

Пермяки отсудили у мэрии 4,2 млн за аварийную квартиру на окраине

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия за бездействие заплатила жильцам аварийного дома крупную компенсацию Фото:

В Перми владельцы квартиры в аварийном доме Орджоникидзевского района отсудили у мэрии компенсацию в 4,2 млн рублей. Трехкомнатную квартиру в этом доме на Сухумской, 5 в январе выставляли на продажу за 2,5 млн, но суд решил взыскать с чиновников не только стоимость квадратных метров, но и убытки жильцов, связанные с невыполнением капремонта.

«Состояние многоквартирного дома свидетельствует об опасности его обрушения, создает угрозу жизни и здоровью. Невыполнение муниципалитетом требований законодательства об изъятии жилого помещения и выплате возмещения создает препятствия к осуществлению жилищных прав, нарушает их права на проживание в благоприятных и безопасных условиях», — пояснили URA.RU в Орджоникидзевском суде Перми.

Представитель мэрии в суде указывал на завышенный размер возмещения. Но суд учел, что выкупить квартиры администрация должна была еще в 2017 году. В сумму компенсации в итоге вошла стоимость квартиры, доли общего имущества, в том числе земельного участка, а также убытки от не произведенного чиновниками капитального ремонта.

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В Перми владельцы квартиры в аварийном доме Орджоникидзевского района отсудили у мэрии компенсацию в 4,2 млн рублей. Трехкомнатную квартиру в этом доме на Сухумской, 5 в январе выставляли на продажу за 2,5 млн, но суд решил взыскать с чиновников не только стоимость квадратных метров, но и убытки жильцов, связанные с невыполнением капремонта. «Состояние многоквартирного дома свидетельствует об опасности его обрушения, создает угрозу жизни и здоровью. Невыполнение муниципалитетом требований законодательства об изъятии жилого помещения и выплате возмещения создает препятствия к осуществлению жилищных прав, нарушает их права на проживание в благоприятных и безопасных условиях», — пояснили URA.RU в Орджоникидзевском суде Перми. Представитель мэрии в суде указывал на завышенный размер возмещения. Но суд учел, что выкупить квартиры администрация должна была еще в 2017 году. В сумму компенсации в итоге вошла стоимость квартиры, доли общего имущества, в том числе земельного участка, а также убытки от не произведенного чиновниками капитального ремонта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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