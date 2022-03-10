В ХМАО больницам не хватает медиков для борьбы с ковидом

11 марта 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

В ХМАО начнут привлекать студентов младших курсов для помощи в борьбе с COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В ХМАО начнут привлекать к работе студентов младших курсов для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Медицинские организации запросили больше студентов. Новым постановлением расширился перечень обучающихся, которые в рамках практики привлекаются в помощь медорганизациям и получат за это выплаты», — сказал Алексей Дренин. Ранее к работе с медками привлекались только студенты старших курсов и ординаторы, решением властей этот список расширился до 2-3 курса студентов из колледжей и до 3-4 курса студентов из высших учебных заведений. Выплаты были предусмотрены для студентов Нижневартовского медицинского колледжа, Ханты-Мансийской государственной медицинской академии и Сургутского государственного университета. Размер выплат составит от 820 до 1 370 рублей в день. Ранее URA.RU писало, власти ХМАО приняли решение о выплатах для студентов-медиков, которые привлекаются для помощи медорганизациям в период прохождения практики. Выплаты осуществляются за счет средств, предусмотренных государственной программой ХМАО «Развитие образования». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО начнут привлекать к работе студентов младших курсов для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Медицинские организации запросили больше студентов. Новым постановлением расширился перечень обучающихся, которые в рамках практики привлекаются в помощь медорганизациям и получат за это выплаты», — сказал Алексей Дренин. Ранее к работе с медками привлекались только студенты старших курсов и ординаторы, решением властей этот список расширился до 2-3 курса студентов из колледжей и до 3-4 курса студентов из высших учебных заведений. Выплаты были предусмотрены для студентов Нижневартовского медицинского колледжа, Ханты-Мансийской государственной медицинской академии и Сургутского государственного университета. Размер выплат составит от 820 до 1 370 рублей в день. Ранее URA.RU писало, власти ХМАО приняли решение о выплатах для студентов-медиков, которые привлекаются для помощи медорганизациям в период прохождения практики. Выплаты осуществляются за счет средств, предусмотренных государственной программой ХМАО «Развитие образования».