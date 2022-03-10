10 марта 2022
09 марта 2022

В ХМАО больницам не хватает медиков для борьбы с ковидом

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В ХМАО начнут привлекать студентов младших курсов для помощи в борьбе с COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО начнут привлекать к работе студентов младших курсов для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«Медицинские организации запросили больше студентов. Новым постановлением расширился перечень обучающихся, которые в рамках практики привлекаются в помощь медорганизациям и получат за это выплаты», — сказал Алексей Дренин.

Ранее к работе с медками привлекались только студенты старших курсов и ординаторы, решением властей этот список расширился до 2-3 курса студентов из колледжей и до 3-4 курса студентов из высших учебных заведений. Выплаты были предусмотрены для студентов Нижневартовского медицинского колледжа, Ханты-Мансийской государственной медицинской академии и Сургутского государственного университета. Размер выплат составит от 820 до 1 370 рублей в день.

Ранее URA.RU писало, власти ХМАО приняли решение о выплатах для студентов-медиков, которые привлекаются для помощи медорганизациям в период прохождения практики. Выплаты осуществляются за счет средств, предусмотренных государственной программой ХМАО «Развитие образования».

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В ХМАО начнут привлекать к работе студентов младших курсов для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Медицинские организации запросили больше студентов. Новым постановлением расширился перечень обучающихся, которые в рамках практики привлекаются в помощь медорганизациям и получат за это выплаты», — сказал Алексей Дренин. Ранее к работе с медками привлекались только студенты старших курсов и ординаторы, решением властей этот список расширился до 2-3 курса студентов из колледжей и до 3-4 курса студентов из высших учебных заведений. Выплаты были предусмотрены для студентов Нижневартовского медицинского колледжа, Ханты-Мансийской государственной медицинской академии и Сургутского государственного университета. Размер выплат составит от 820 до 1 370 рублей в день. Ранее URA.RU писало, власти ХМАО приняли решение о выплатах для студентов-медиков, которые привлекаются для помощи медорганизациям в период прохождения практики. Выплаты осуществляются за счет средств, предусмотренных государственной программой ХМАО «Развитие образования».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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