По условиям от РЖД, «Синара» должна будет сохранить на участке часть построек госкорпорации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов разрешил компании «Синара-Девелопмент» (входит в ГК «Синара» Дмитрия Пумпянского) осваивать большой — 17,5 гектаров — участок за ЖД-вокзалом («Товарный двор»). Соответствующее постановление градоначальник подписал 11 марта, оно опубликовано на сайте мэрии.

«Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Синара-Девелопмент» осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в районе улиц Челюскинцев — Героев России — переулка Производственного — отвода железной дороги — улиц Героев России (перспективная) — Кимовской — Беринга (перспективная)», — говорится в постановлении. На этой территории «Синара» построит жилье, детские сады и школы, а также проведет благоустройство.

В августе компания выкупила землю за вокзалом у РЖД за 3,8 миллиарда рублей, хотя первоначальная цена лота составляла 2,3 миллиарда. На участок, помимо «Синары», претендовали «Брусника» и «Страна-Девелопмент» из Тюмени. Аукцион сопровождался скандалом, вызванным странным сбоем в системе «РТС-тендер».