В Турции назвали главную задачу после окончания спецоперации РФ

20 марта 2022 в 03:20 Размер текста - 17 +

После окончания спецоперации России по денацификации Украины необходимо создать новую архитектуру безопасности между РФ и Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью американской газете New York Times. «Несмотря на то, что мы полностью отвергаем российскую войну на Украине, доводы России должны быть услышаны», — цитирует Ибрагима Калына агентство «Прайм». Он заявил, что после окончания военной спецоперации РФ необходимо установить новую архитектуру безопасности между Россией и странами Запада. Пресс-секретарь Эрдогана отметил, что нельзя допускать начало еще одной холодной войны. «[Ее начало] плохо скажется для всех и дорого обойдется всей международной политической и финансовой системе», — резюмировал Калын. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу. Ибрагим Калын заявил, что Турция готова содействовать в организации встречи Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отметил, что Путин не против проведения встречи с Зеленским. В январе РФ направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, среди которых был запрет альянсу расширяться на восток Европы и не включать в свой состав Украину. Обе стороны отказались от предложений Москвы. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в случае отказа Россия будет действовать в интересах собственной безопасности.