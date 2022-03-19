19 марта 2022

В Турции назвали главную задачу после окончания спецоперации РФ

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг турции, турция, флаг
Запад должен услышать требования России по безопасности, считает Ибрагим Калын Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После окончания спецоперации России по денацификации Украины необходимо создать новую архитектуру безопасности между РФ и Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью американской газете New York Times.

«Несмотря на то, что мы полностью отвергаем российскую войну на Украине, доводы России должны быть услышаны», — цитирует Ибрагима Калына агентство «Прайм». Он заявил, что после окончания военной спецоперации РФ необходимо установить новую архитектуру безопасности между Россией и странами Запада.

Пресс-секретарь Эрдогана отметил, что нельзя допускать начало еще одной холодной войны. «[Ее начало] плохо скажется для всех и дорого обойдется всей международной политической и финансовой системе», — резюмировал Калын.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу.

Ибрагим Калын заявил, что Турция готова содействовать в организации встречи Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отметил, что Путин не против проведения встречи с Зеленским.

В январе РФ направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, среди которых был запрет альянсу расширяться на восток Европы и не включать в свой состав Украину. Обе стороны отказались от предложений Москвы. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в случае отказа Россия будет действовать в интересах собственной безопасности.

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После окончания спецоперации России по денацификации Украины необходимо создать новую архитектуру безопасности между РФ и Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью американской газете New York Times. «Несмотря на то, что мы полностью отвергаем российскую войну на Украине, доводы России должны быть услышаны», — цитирует Ибрагима Калына агентство «Прайм». Он заявил, что после окончания военной спецоперации РФ необходимо установить новую архитектуру безопасности между Россией и странами Запада. Пресс-секретарь Эрдогана отметил, что нельзя допускать начало еще одной холодной войны. «[Ее начало] плохо скажется для всех и дорого обойдется всей международной политической и финансовой системе», — резюмировал Калын. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу. Ибрагим Калын заявил, что Турция готова содействовать в организации встречи Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отметил, что Путин не против проведения встречи с Зеленским. В январе РФ направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, среди которых был запрет альянсу расширяться на восток Европы и не включать в свой состав Украину. Обе стороны отказались от предложений Москвы. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в случае отказа Россия будет действовать в интересах собственной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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