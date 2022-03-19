Турция готова помочь в организации встречи Путина и Зеленского

19 марта 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

Турция готова содействовать организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. «Турция готова содействовать этой встрече (Путина и Зеленского — прим. URA.RU)]», — цитирует Ибрагима Калына газета Star, передает РИА «Новости». Официальный представитель Эрдогана отметил, что «химия между двумя лидерами несовместима», однако турецкие власти надеются, что главы государств «поставят интересы своих стран и народов превыше всего». 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. В субботу Владимир Зеленский заявил, что время для проведения переговоров с Россией наступило. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Путин не против встретиться с Зеленским.